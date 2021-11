Bárbara/Carol Solberg vence a 4ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)





Dupla líder do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, Bárbara Seixas/Carol Solberg conquistou, neste sábado, a quarta etapa, em Itapema (SC), faturando o primeiro título na temporada. Até agora, em quatro etapas, a disputa feminina teve quatro duplas vencedoras: Rebecca/Talita, Elize Maia/Thâmela, Ágatha/Duda e agora Bárbara/Carol. Na final, a parceria superou justamente a parceria campeã da primeira etapa, Rebecca/Talita, por 2 sets a 1 (21/16, 11/21 e 15/11).

Carol Solberg foi eleita a craque da final. Ela e Bárbara chegaram às quatro finais de etapas, mas tinham perdido todas as decisões até este sábado.

O jogo

No primeiro set, a igualdade no placar seguiu até a primeira metade. Mais consistentes, aproveitando contra-ataques, Bárbara/Carol abriu vantagem. Num bloqueio de Carol em Rebecca, sua dupla fez 20/15. No fim, um ataque de Carol Solberg encerrou a parcial em 21/16.

No segundo set, Rebecca encaixou o saque e fez seu time abrir 5/2. Um bloqueio de Talita num ataque da vice-campeã olímpica Bárbara Seixas deixou o placar em 9/5. Na sequência, Bárbara atacou para fora, permitindo à dupla adversária impor 10/5. Depois de três ótimas defesas na mesma jogada, Rebecca marcou 11/5 num ataque no fundo. Talita voltou a bloquear Bárbara, e sua dupla aumentou a vantagem para 12/5. Dominante com Rebecca na defesa, o que propiciou contra-ataques, e no saque, sua dupla chegou a 18/8. Um erro de saque de Carol encerrou o segundo set em 21/11 para Talita/Rebecca.

No terceiro e decisivo set, mais curto, até 15 pontos, ou diferença de dois pontos a partir de então, Carol Solberg bloqueou Talita, fazendo 9/7. Bárbara/Carol já tinha aberto dois pontos no set (7/5). A vantagem foi para três pontos depois de um contra-ataque de Bárbara. Logo depois, um ace e 12/8. Num erro de saque de Rebecca, Bárbara/Carol garantiu o título: 15/11.

O que as campeãs disseram

CAROL SOLBERG: “É muito especial, eu estou muito feliz. A gente fez essas finais, e acho que todas a gente foi melhorando um pouquinho. Acho que a gente teve paciência para ir trocando, tentar entender juntas o que estava faltando. Entendendo também o mérito dos outros times, porque dá uma frustração, é muito bom chegar na final, mas é ruim sair com esse gostinho do torneio às vezes. A gente teve muita cabeça de pensar em cada jogo, como era importante crescer ao longo do torneio, valorizando desde o primeiro dia. Essa coisa de ficar batendo na trave dá aquela coisa de “falta isso”. A gente se ajustou, todo mundo deu um pouquinho a mais essa semana”.

BÁRBARA SEIXAS: “Das quatro etapas, a gente fez as quatro finais, e a gente queria muito esse ouro. Então a gente vai comemorar um pouquinho, com certeza, e aí a partir de amanhã a gente foca no próximo torneio. A gente tem sempre que manter nosso foco em cada jogo, o nível é sempre muito alto. A gente tem feito isso muito bem de jogar desde o primeiro jogo até o último dando 100% o tempo todo. É esse o pensamento no Mundial, enfrentar esse primeiro jogo do qualifying no nosso máximo e todos os outros jogos também. Aí, se a gente conseguir ir para a final, ganhar a medalha de ouro, vai ser uma maravilha”

Ágatha/Duda, dupla que foi às Olimpíadas de Tóquio e vai se separar no fim deste ano, ficou com a medalha de bronze ao superar Andressa/Vitória por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/12.

As campeãs das 4 etapas

1ª etapa - Rebecca/Talita

2ª etapa - Elize Maia/Thâmela

3ª etapa - Ágatha/Duda

4ª etapa - Bárbara Seixas/Carol Solberg



Globo Esporte