Barcelona espera anunciar Xavi como treinador nos próximos dias, diz jornalista

A novela entre Barcelona e Xavi está cada vez mais próxima de um desfecho. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências da Europa, o clube segue confiante em concretizar o acerto nos próximos dias.

A contratação do ex-jogador do Barça e atual treinador do Al-Sadd é vista como "questão de tempo" na Catalunha. As conversas estão avançadas e Xavi está animado pelo retorno ao clube. A pendência segue sendo a rescisão contratual com clube do Catar.

Segundo a imprensa catalã, o Al-Sadd cobra algumas formalidades do Barcelona para ceder o treinador. Entre elas, o clube espanhol teria que enviar uma comitiva para negociar pessoalmente no Catar, já que Xavi tem contrato até junho de 2023.

O Barcelona ocupa o nono lugar na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 16 pontos conquistados após 11 jogos. Na Liga dos Campeões, o clube é o terceiro colocado do Grupo E, com apenas três pontos em três jogos. Serje Barjuan, treinador do Barça B, já assumiu a equipe interinamente e será o comandante na partida contra Dínamo de Kiev, nesta terça, com transmissão em tempo real do ge.

