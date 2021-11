Binance anuncia patrocínio e lançamento do Fan Token do FC Porto

A Binance, principal provedora mundial de ecossistema de blockchain e infraestrutura de criptomoedas, anuncia a parceria de longo prazo com o conceituado clube FC Porto, um dos maiores e mais vencedores do futebol português. A Binance será a parceira oficial do Fan Token oficial do Porto, popularmente conhecido como Dragões, e também terá sua marca estampada na camisa do clube durante a primeira temporada, e nas mangas nas temporadas seguintes.

Em parceria com a Binance, o PORTO Fan Token será emitido por meio da Binance Launchpad para levar a marca do clube a um nível superior, criando uma experiência significativa para os torcedores do clube - por meio de recompensas únicas e baseadas em engajamento, interatividade, gamificação, e mais.

O FC Porto, os famosos azuis e brancos, foi fundado em 1893 e é um dos maiores clubes de futebol de Portugal, tendo conquistado 79 troféus importantes, incluindo 29 títulos da Primeira Liga. O FC Porto é também o clube português mais condecorado nas competições internacionais. Ganharam a Taça da Europa / Liga dos Campeões da UEFA em 1987 e 2004, a SuperTaça Europeia em 1987 e duas vezes a Taça UEFA / Liga Europa e a Taça Intercontinental, respectivamente. Ao longo dos anos, o clube apresentou muitos jogadores mundialmente famosos, incluindo Vitor Baía, James Rodriguez, Ricardo Quaresma, Radamel Falcao, Hulk e Deco. O clube é dirigido por Sérgio Conceição e inclui jogadores internacionais como Pepe, Luis Díaz, Otávio, Mehdi Taremi e Matheus Uribe. O FC Porto conta atualmente com mais de 8,2 milhões de seguidores nas suas redes sociais.

Jorge Nuno Pinto da Costa, Presidente do FC Porto, é o responsável por uma notável virada de página na história do clube, impulsionando-o para a Europa, tornando-o, hoje, o clube português com mais títulos internacionais, ao mesmo tempo que se tornou o mais titulado presidente na história do futebol mundial. "É mais uma parceria estabelecida que nos ajuda a acompanhar a evolução do mundo de hoje, a alavancar ativos digitais e, acima de tudo, estar mais perto de nossos fãs e seus interesses. Este é um acordo que valoriza o FC Porto e o parceiro, algo que procuramos em todas as parcerias que estabelecemos e também no nosso dia-a-dia de trabalho. Quem adere ao FC Porto sabe que se associa a um clube que quer ser o primeiro em tudo ", afirma.

"Os Binance Fan Tokens são uma maneira nova e emocionante para os apoiadores se envolverem com seus times preferidos. O FC Porto não é apenas um dos clubes de futebol mais consagrados da Europa, mas também um dos mais inovadores. Com o FC Porto Fan Token, os fãs podem coletar NFTs raros, participar de enquetes exclusivas e desbloquear Fan Badges e recompensas exclusivas com base no seu nível de engajamento. Esperamos uma parceria longa e de sucesso com o FC Porto ", diz Changpeng Zhao, o CZ, CEO e cofundador da Binance.

O FC Porto Fan Token (PORTO) é um utility token que fornece aos fãs novas e revolucionárias formas de interagir com o seu clube favorito. O PORTO estará disponível para todos os usuários do Binance via Launchpad a partir de hoje (5) e posteriormente via Spot, compras com cartão bancário e P2P.