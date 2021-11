Com queda do Brasil de Pelotas, Série C do Brasileiro de 2022 tem 14 dos 20 times definidos; veja lista

A Série C de 2022 vai ganhando forma. Com o rebaixamento do Brasil de Pelotas, a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro somou mais um clube na próxima temporada e, no momento, chegou aos 14 dos 20 times participantes.

Lanterna na Série B, o Xavante teve a queda oficializada restando cinco rodadas para o fim da Segundona. Na Série B desde 2015, o time gaúcho confirmou o seu retorno à Série C

Vitória e Confiança têm situações mais críticas quanto ao rebaixamento. Segundo o matemático Tristão Garcia, as chances de queda do Rubro-Negro são de 96%; e do Dragão, 88%. O Z-4, porém, ainda possui vagas abertas – até o 10° colocado na tabela mantém probabilidade de jogar a Série C no próximo ano.

Enquanto o Z-4 da Série B não é concluído, a Terceira Divisão de 2022 vai conhecer neste fim de semana mais três times.

São as equipes que estão no quadrangular do acesso e fazem a última rodada – Botafogo-PB, Criciúma, Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS. Três desses times sobem com o acesso à Série B, dois continuarão na Série C.

Clube da C de 2021 que não subiram e não foram rebaixados

Paysandu

Volta Redonda

Ferroviário

Altos

Floresta

Figueirense

São José-RS

Botafogo-SP

Mirassol





Clube rebaixados da Série B 2021

Brasil de Pelotas





Clube que conquistaram o acesso na Série D

Aparecidense

Campinense

Atlético-CE

ABC

Em 2022, a Série C soma por enquanto seis clubes do Nordeste garantidos – conta que pode ser ampliada para nove.

Historicamente com dois grupos, divididos pelos critério da regionalização (Norte/Nordeste) e (Centro-Oeste, Sul e Sudeste), a Série C da próxima temporada estaria projetada assim:

Grupo A

Paysandu

Ferroviário

Altos

Floresta

Campinense

Atlético-CE

ABC





Grupo B

Brasil de Pelotas

Aparecidense

Volta Redonda

Figueirense

São José-RS

Botafogo-SP

Mirassol



Globo Esporte