Roma amarga terceira partida sem vitória ao perder de virada para o Venezia no Campeonato Italiano

A Roma voltou a decepcionar no Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe comandada por José Mourinho perdeu para o Venezia, por 3 a 2, e amargou a sua segunda derrota seguida na competição. Na quinta, o time já havia empatado com o modesto Bodo/Glimt, da Noruega, por 2 a 2, em casa, pela Liga Conferência.

Com o resultado, a Roma está em quinto lugar no Italiano, com 19 pontos. Neste domingo, o time pode ser ultrapassado pelo seu maior rival. Mais tarde, a Lazio enfrenta a Salernitana. O time da capital tem 18 pontos. O Napoli lidera o campeonato, com 31 pontos. Neste domingo, o líder jogará contra o Verona.

A derrota de virada neste domingo em Veneza conturbou ainda mais o trabalho de Mourinho. Nas últimas sete partidas, o time venceu só uma e ainda amargou uma goleada história para o Bodo/Glint, por 6 a 1, fora de casa, no mês passado.

Neste domingo, o Venezia saiu na frente logo no início do jogo. Aos 3 minutos, Mattia Caldara marcou o gol dos donos da casa. A Roma reagiu no final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Eldor Shorumudov empatou. Quatro minutos depois, Tammy Abraham virou para a Roma.

No segundo tempo, o Venezia virou com Mattia Aramu, aos 20 minutos, e David Okereke, aos 29 minutos. A vitória deixou os donos da casa com 12 pontos na competição, fora da zona de rebaixamento.

Globo Esporte