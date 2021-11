Djokovic vence batalha, vai à final em Paris e fecha ano como nº1 pela sétima vez

(Foto: Justin Setterfield/Getty Images)





O sérvio Novak Djokovic venceu uma autêntica batalha contra o polonês Hubert Hurkacz (10º do ranking mundial) por 2 sets a 1, classificou-se para a final do Masters 1000 de Paris e ainda assegurou o primeiro lugar do mundo pela sétima vez em sua carreira.

- Estou muito orgulhoso e extremamente feliz. Obviamente, esse era um dos meus maiores objetivos e é sempre uma meta minha, a de ser número 1 do mundo e da temporada. Fazer isso pela sétima vez, um recorde, e ultrapassar meu ídolo de infância e inspiração, Pete, é incrível - disse ele após o jogo.

Djokovic, detentor de 20 troféus de Grand Slam, venceu por 3/6, 6/0 e 7/6(5), em duas horas e 17 minutos de confronto no Palais de Bercy, na capital francesa. Na final deste domingo ele vai encarar o vencedor do duelo entre Alexander Zverez e Daniil Medvedev, que ocorre ainda neste sábado.

Com mais um ano finalizado como número 1 do planeta, o sérvio supera o norte-americano Pete Sampras, que o haviam sido por seis vezes.

O astro terminou a temporada na liderança em 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 e agora em 2021. Ele teve a chance de fechar o Grand Slam e conquistar os quatro principais torneios do circuito, mas caiu na final do US Open para Medvedev.

Djokovic já havia superado, em março, o recorde de 310 semanas como líder do ranking, superando uma marca que pertencia a Roger Federer. Ele encerrará 2021 com incríveis 348 semanas como líder do ranking mundial.

Além da disputa do título em Paris, o sérvio também pode conseguir outro feito nesta temporada. Se vencer o ATP Finals em Turim, na Itália, entre os dias 14 e 21 deste mês, conquistará o torneio de encerramento do ano pela sexta vez e vai igualar Federer.

Globo Esporte