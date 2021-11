Técnico de astros é investigado por má conduta sexual nos EUA, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Um dos principais técnicos de atletismo do mundo, Rana Reider será investigado pelo Centro Americano pelo Esporte Seguro, organização independente que lida com denúncias de abuso, após múltiplas reclamações de atletas sobre má conduta sexual. A informação é do jornal britânico “The Guardian”.

Rana dirige um centro de treinamento de elite no estado americano da Flórida e trabalha com nomes como o canadense Andre De Grasse, campeão olímpico dos 200m, e Christian Taylor, do salto triplo.

O Guardian ouviu Ryan Stephens, advogado de Reider, que nega ter recebido qualquer tipo de notificação sobre qualquer eventual investigação.

- O momento e os motivos suspeitos associados a esses ataques não comprovados à reputação de Rana precisam ser totalmente investigados e examinados, e não foram – disse o advogado.

Segundo o jornal britânico, atletas como Adam Gemili e Daryll Neita teriam sido orientados pela Federação Britânica de Atletismo a encerrarem a parceria de trabalho com Reider, e a desobediência poderia acarretar na perda de benefícios.

Globo Esporte