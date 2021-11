Em jogo emocionante, Botafogo-SP larga na frentre do São Bernardo na final da Copa Paulista

(Foto: João Victor Menezes/Divulgação/Agência Botafogo)





Com todos os temperos que uma decisão de título pede, o Botafogo-SP largou na frente na primeira partida da final da Copa Paulista ao vencer o São Bernardo por 2 a 0, neste domingo pela manhã, no estádio Santa Cruz. O atacante Hélio Paraíba, autor do primeiro gol da partida, foi expulso ainda no primeiro tempo. O Pantera ampliou com a estrela em ascensão Bruno Michel e ainda viu Igor Bohn agarrar um pênalti no fim do jogo. O “mini VAR” foi quem auxiliou na marcação da penalidade para o Tigre. Haaaja coração, amigo!

Os times voltam a campo no próximo domingo, dia 14, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, às 11h.

Agora, o Pantera pode empatar e até perder por um gol de diferença que fica com o título. Se o São Bernardo vencer por dois gols de diferença, a decisão será na cobrança de pênaltis. Em caso de vitória por três ou mais gols, o Tigre leva o caneco.

Com muito sol em Ribeirão Preto, o primeiro tempo do jogo de ida da final foi de superioridade do Botafogo. O time da casa começou em cima e criou as melhores oportunidades. Apesar de não ter criado a primeira chance de perigo, o Pantera teve a principal dos primeiros minutos, em batida de Bolt espalmada por Junior Oliveira para escanteio, aos 11. Na cobrança, Hélio Paraíba subiu bem e cabeceou com força para o fundo do gol. Na comemoração, o camisa nove recebeu amarelo por celebrar com sua torcida. 12 minutos depois, o centroavante cometeu falta em Cesinha, levou o segundo cartão e foi para o chuveiro mais cedo. Mesmo com um a mais em campo, o Bernô não conseguiu levar tanto perigo, apesar de ter passado a dominar a posse de bola, e se mostrou vulnerável a contra-ataques. A única boa chance veio com Rodrigo Souza, que bateu para fora, sem equilíbrio, e não conseguiu movimentar mais o placar. A missão tricolor é ao menos segurar a vantagem na etapa final para tentar o título na próxima semana.

Com o calor acentuado perto do meio-dia, o Pantera precisou superar a adversidade climática e numérica para confirmar a vantagem no duelo de 180 minutos. Diferente da etapa inicial, o Bota recuou mais as linhas e o Bernô criou as principais chances no início. Apesar do domínio visitante nos primeiros minutos, o Tricolor continuou em busca de contragolpes e cruzamentos. Em uma bola na área, inclusive, Bruno Michel, o "iluminado", aproveitou falha grotesca de Renan Diniz para marcar seu quarto gol na competição. O "mini VAR" gastou cerca de seis minutos para checar a posição do atacante, mas confirmou o gol aos 25. Com o tento, o São Bernardo se desesperou, ficou nervoso e passou a apostar em bolas alçadas na área. Numa delas, o VAR viu bola na mão de Diego Guerra e pênalti para o Tigre. João Carlos, sumido no jogo, bateu à meia-altura, na direita da meta de Igor Bohn, e o arqueiro defendeu. Com poucas chances até o apito final, apesar dos longos dez minutos de acréscimos, o time da casa segurou o resultado e larga na frente na decisão.

Se na Copa Paulista do ano passado foi a estrela de Dudu Hatamoto que brilhou, agora é a vez de Bruno Michel. O atacante fez valer a lei do ex e marcou contra o São Bernardo, onde atuou na base. Em seu quarto clube como profissional, o atleta marca o quarto gol na temporada, recorde pessoal, e desponta como nome certo do Pantera para o Paulistão.

Globo Esporte