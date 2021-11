Emery confirma interesse do Newcastle, mas diz que não recebeu oferta formal para deixar Villarreal

O técnico do Villarreal, Unai Emery, disse que não há oferta formal do Newcastle para contratá-lo ao contrário do especulado pela imprensa inglesa. No entanto, o treinador basco revelou que existe o interesse e que não descarta deixar o clube espanhol e rumar para o “novo rico” inglês.

- Eles manifestaram interesse... Mas, depois disso, fiquei pensando o dia todo no jogo (vitória sobre o Young Boys pela Liga dos Campeões) e praticamente não tive mais notícias de que esse interesse era uma oferta. Isso não é uma oferta. Estou feliz e concentrado no Villarreal e aí não há razão para eu dizer que estou indo embora – observou Emery.

- Se chegar uma oferta, antes de dizer sim ou não, gostaria de falar com o clube (Villarreal). Depois de consultá-los, se fosse tomada uma decisão, poderia ir em qualquer direção, desde que alguns requisitos sejam cumpridos – completou Emery, citado pela agência de notícias “Reuters”, mas sem especificar quais seriam tais requisitos.

O presidente do Villarreal, Fernando Roig, disse que o clube desconhece qualquer interesse no técnico, responsável pelo primeiro título de grande porte do clube (Liga Europa, na temporada passada) na história.

Segundo a imprensa espanhola, Emery, que trabalhou também no Sevilla, Arsenal e PSG, está sob contrato até julho de 2023 e tem uma multa rescisória de seis milhões de euros (R$ 40 milhões).

