Flamengo acerta renovação com empresa de bebidas, e exclusividade no Maracanã pode render R$ 27,5 milhões

O Flamengo encaminhou a renovação do contrato de patrocínio com a Ambev, empresa de bebidas, com uma ampliação na parceria, que pode render, ao todo, R$ 53,5 milhões.

No novo acordo, há a previsão de exclusividade na comercialização de produtos no Maracanã a partir de 2022, com validade de três anos e pagamento de R$ 27,5 milhões. O contrato ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, que votará o tema na próxima quinta-feira.

Além da exclusividade no Maracanã, os conselheiros também votarão a renovação do contrato de patrocínio referente à exclusividade de venda de produtos da empresa na sede da Gávea e no Ninho do Urubu.

O novo acordo tem duração de dois anos e renderá R$ 15,5 milhões ao Flamengo, com parte destinada à Fla TV - além de R$ 500 mil em caso de metas cumpridas e outros R$ 10 milhões em projetos de patrocínio incentivado que deverão ser apresentados pelo clube.

Entenda os valores do contrato

Exclusividade de vendas na Gávea e no Ninho R$ 16 milhões

Patrocínio incentivado em projetos R$ 10 milhões

Exclusividade de vendas no Maracanã R$ 27,5 milhões

Acordo referente ao Maracanã

A principal novidade, no caso, é o acordo referente ao Maracanã. Caso aprovado, o contrato terá vigência a partir de janeiro de 2022. Neste caso, a Ambev terá direito a um patrocínio no Maracanã, além da exclusividade na venda de produtos no estádio.

O Flamengo tem a concessão do Maracanã até maio, quando está previsto o resultado do processo de licitação do estádio, que já teve início. Caso o Flamengo não consiga manter a administração do estádio, o contrato com a Ambev será interrompido, e os valores serão pagos de forma proporcional ao período do acordo.

Em caso de aprovação, o Flamengo receberá R$ 7 milhões em até 30 dias após a assinatura do contrato. Depois, receberá R$ 7 milhões em 2022. A partir daí, as parcelas anuais serão de R$ 4,5 milhões em 2023, 2024 e 2025.

Globo Esporte