Flamengo vai processar o árbitro do jogo contra a Chapecoense e pedir providências da CBF

O Flamengo vai enviar para a CBF ainda nesta terça-feira um ofício pedindo providências sobre a arbitragem, pois entende ter sido prejudicado constantemente nas últimas partidas. O árbitro do jogo contra a Chapecoense será processado com pedido de punição.

Internamente, o clima político da CBF dá a impressão de falta de comando, o que cria uma insegurança, na visão do clube. No ofício, vai constar o pedido por árbitros de primeira linha, com escudo da Fifa, nas partidas do Flamengo.

O Flamengo acredita ter sido prejudicado pelas decisões de Denis da Silva Ribeiro Serafim no empate com a Chape em dois lances capitais: um pênalti não marcado e um impedimento inexistente de Gabigol. Por isso, o clube vai processá-lo, baseado no artigo 259 do CBJD - "Deixar de observar as regras da modalidade".

O artigo prevê até a possibilidade de anulação da partida, mas não é nessa linha que o Flamengo pretende ir. A ideia é pedir a punição do árbitro.

