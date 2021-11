História de superação de triatleta é destaque em documentário produzido em Ribeirão Preto, SP

Por Redação Blog do Esporte





A história do empresário e triatleta Sérgio Tadeu Buonarotti é de grande superação e resiliência. Desta forma, o documentário “1538°C – The Iron Human” conta a história do empresário que sobreviveu a um assalto, onde foi baleado, e revolucionou sua vida com a prática do esporte. O doc foi lançado no dia 4 de novembro em um evento em Ribeirão Preto.

Na sinopse, o documentário relata os principais momentos do triatleta, que ficou aproximadamente três meses em estado de coma. Sua recuperação durou cerca de seis anos e mais de 60 cirurgias. Sérgio ficou quatro meses sob os cuidados da equipe médica do Doutor Professor da USP, Sandro Scarpelini, sendo que neste primeiro período de internação, de aproximadamente três meses, o paciente permaneceu em estado de coma.

Sérgio teve uma recuperação incrível para os padrões convencionais da medicina e, no mês de maio de 2017, concluiu a prova de Iron Man em Florianópolis (SC), com distâncias de 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e mais 42 quilômetros de corrida.

O número 1538 remete a temperatura de fusão do ferro, um dos componentes sólidos mais resistentes do planeta. O número faz alusão a prova de Iron Man e do fato do protagonista ter a resistência e a resiliência para suportar condições clínicas diversas, como se fosse realmente alguém feito de ferro.

O documentário tem Direção e Roteiro de Lucas Bretas, Direção Executiva de Samuel Prisco, Produção Executiva dos Gêmeos do Cinema André e Marcos Castro, Fotografia de Alexandre Sá e Edição de Júnior Piesnko.