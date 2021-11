Joaçaba garante empate nos segundos finais com Cascavel na Liga Nacional de Futsal

A trinta segundos do fim do primeiro jogo das quartas de final da Liga Nacional de Futsal, Joaçaba conseguiu um golaço com Bazzinho que garantiu o empate em 2 a 2 com Cascavel. Neste domingo, em Santa Catarina, a equipe da casa precisou recorrer a mudanças de estratégia para chegar ao resultado. Agora, devido ao desempenho na temporada, o time do Paraná terá a vantagem de decidir a vaga às semifinais em seu território.

A próxima partida entre Joaçaba e Cascavel está marcada para sábado, dia 13 de novembro, às 11h. O SporTV2 vai transmitir o confronto ao vivo. Nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, às 18h, também com transmissão do canal campeão, Carlos Barbosa e Atlântico iniciam a série das quartas de final. São José e Foz empatarem no primeiro confronto, enquanto Sorocaba está em vantagem no duelo contra o Joinville.

Cascavel faz uma grande temporada e tem sido apontada como uma das favoritas ao título. Tem 28 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas, em 44 partidas disputadas no ano. O último revés aconteceu há mais de 100 dias, na semifinal da Taça Brasil. Conquistar o título da Liga Futsal seria um feito inédito para a equipe, que nunca passou da fase das quartas de final. É a quarta vez que Cascavel chega entre as melhores da competição.

O jogo

O primeiro tempo foi de altíssimo nível, com bolas na trave. Foram mais de três chances reais de gols das duas equipes. Cascavel e Joaçaba demonstraram muito volume de jogo e deram muito trabalho aos goleiros Jackson e Deko, que fizeram ótimas defesas. Os goleiros, inclusive, foram os destaques do primeiro tempo. Trabalharam muito.

Na volta à quadra, os times fizeram mudanças estratégicas com o intuito de buscar a vitória. Cascavel foi quem chegou primeiro ao gol com Zequinha. Após uma transição rápida, ele abriu o placar para o time do Paraná. Carlão aumentou a vantagem logo depois. Joaçaba implementou o sistema goleiro-linha. Yan conseguiu diminuir para a equipe da casa. A trinta segundos do fim, Bazzinho fez uma jogada usando a trave e garantiu o empate.

Globo Esporte