Juventude aproveita semana livre para aprimorar estilo de Jair em última cartada contra queda

(Foto: Fernando Alves/E.C Juventude)





Apresentado pelo Juventude no dia 20 de outubro, o técnico Jair Ventura tenta implementar seu trabalho no Estádio Alfredo Jaconi ao passo que precisa enfrentar uma reta final de Campeonato Brasileiro com risco de rebaixamento.

Com o adiamento da partida contra o Atlético-GO pela 30ª rodada, o Alviverde ganhou mais uma semana inteira de treinamento. O novo comandante pode aprimorar algumas movimentações em todos os setores do campo, como havia prometido na entrevista de apresentação.

- Eu acredito muito em todas as fases do jogo. Não adianta você não tomar gols, mas também não fazer. Eu acredito muito no equilíbrio e trabalho da mesma forma todas as fases do jogo - comentou Jair.

Com mais tempo livre e sem longas viagens, as últimas duas semanas foram cruciais para o desenvolvimento da proposta do treinador. Após este período, o clube atuará duas vezes por semana até o fim do campeonato.

- No primeiro momento, mais conversa. Eu gosto muito de trabalhar com vídeo, principalmente quando começar essa loucura que é jogar quarta e domingo. A minha última semana cheia para trabalhar é até o jogo contra o Internacional. Então, é só recuperar, vídeo e jogar - ressaltou o treinador.

Para o volante Jadson, o período de treinamentos que antecede o duelo gaúcho pelo Brasileirão é fundamental na implementação da metodologia do técnico Jair Ventura.

- O Jair tem feito algumas movimentações diferentes do que vínhamos fazendo com o Marquinhos (Santos) antes. Temos que ter calma, tranquilidade na hora de definir. É óbvio que nessa fase do campeonato os nervos estão à flor da pele, tem os riscos. Temos que procurar manter a cabeça no lugar e terminar bem as chances criadas - comentou o volante.

Apesar de a maior carência ser o sistema ofensivo, a defesa também foi pauta do comandante. A bola parada normalmente é treinada em uma das últimas sessões antes das partidas.

No final de semana, o Juventude trabalhou em turno integral no sábado em busca de ajustar todos os detalhes visando o duelo contra o Internacional. O confronto gaúcho está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

