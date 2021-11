Klopp elogia atitude de jogador que assumiu homossexualidade: “Ser gay é ser normal”

A atitude do meia australiano Josh Cavallo, que assumiu ser homossexual, continua reverberando no mundo do futebol. Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, elogiou a postura do jogador de 21 anos do Adelaide United, que teve uma atitude raríssima no esporte.

- O problema é isto ser uma grande história. Não devia ser, porque ser gay é ser normal. É como eu ser hetero. O Josh devia apenas estar feliz a viver a vida privada dele – observou o treinador do Liverpool, citado pelo jornal “The Guardian”.

- Posso garantir que em 30 anos no futebol, isso (ser homossexual) nunca foi um problema. O problema não está no círculo privado das equipes, é mais abrangente. Todos temos de trabalhar para que isto deixe de ser uma questão sensível. Mas só posso desejar o melhor a ele e agradeço o que Josh fez porque colocou o assunto em discussão – completou Klopp.

Poucos jogadores de futebol masculino de elite se revelaram gays durante suas carreiras. Na maioria das vezes, a revelação só vem muito próxima do fim da carreira (ou após a aposentadoria) por conta do medo de represálias.

A atitude de Josh Cavallo também foi parabenizada por jogadores famosos como Piqué e Griezmann.

“Olá Josh Cavallo , não tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, mas quero agradecer-lhe por este passo que está dando. O mundo do futebol está muito atrasado e você nos ajuda a seguir em frente ” , escreveu o zagueiro do Barcelona.

"Orgulhoso de você Josh Cavallo", postou o atacante do Atlético de Madrid.

Globo Esporte