Klopp reclama de falta em gol contra de Alisson e dispara contra VAR de jogo do Liverpool

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, criticou duramente o juiz Craig Pawson e o árbitro assistente de vídeo (VAR) Stuart Attwell. O treinador alemão ficou revoltado com decisões da dupla que, segundo ele, influenciaram na derrota de 3 a 2 para o West Ham, no último domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado acabou com uma invencibilidade de 25 jogos do Liverpool e deixou os Reds na quarta posição da Premier League, quatro atrás do líder Chelsea e a um do próprio West Ham, terceiro colocado.

- Acho que existe uma falta clara sobre Alisson (no lance do primeiro gol), como não pode ser? O braço de Ogbonna está lá. Eu realmente não sei quem era o VAR. O árbitro facilitou para si mesmo e pensou: “vamos lá, vamos ver o que o VAR está dizendo”. O VAR deu uma olhada e não disse o óbvio, não sei por quê. E aqui está o problema, que é realmente estranho – afirmou Klopp, em coletiva (assista acima).

Klopp também estava revoltado com o lateral-esquerdo Aaron Cresswell, que fez uma falta feia em Jordan Henderson.

- (Era para ser um) cartão vermelho claro. Ele (Cresswell) tocou na bola, mas foi imprudente na jogada. Não importa se você toca na bola. Há muitos lances no qual se pensa: “Vamos ver o que o VAR está dizendo”. E temos um problema com erros, porque quem quer que tenhamos para o VAR se esconde atrás dos árbitros. Este foi um grande problema para nós – completou Klopp.

Globo Esporte