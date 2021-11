Lucas Veríssimo vai passar por cirurgia após sofrer grave lesão em goleada do Benfica

O Benfica goleou o Braga por 6 a 1 no último domingo pelo Campeonato Português. Mas nem tudo foi festa para o time de Jorge Jesus. O zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a partida no estádio da Luz. Nessa segunda-feira, foi confirmado que o ex-santista terá que ser submetido a uma cirurgia no local que o deixará fora do restante da temporada.

Dessa forma, Veríssimo está fora dos jogos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias, nos dias 11 e 16, respectivamente. Tite ainda não definiu o substituto para o zagueiro na lista de convocados.

"O atleta Lucas Veríssimo, durante o jogo de dia 7 de novembro de 2021, sofreu entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar. Após realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente temporada ", diz a nota oficial do Benfica.

Lucas Veríssimo, de 26 anos, era titular indiscutível na defesa do Benfica. Chegou ao clube luso no mercado de inverno da temporada passada, na qual fez 17 jogos e dois gols. Na atual, realizou 18 partidas, com três bolas na rede.

Globo Esporte