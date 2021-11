Nadal, que se recupera de lesão, planeja retornar ainda em 2021

Depois de encerrar a temporada por conta de uma lesão no pé direito e passar por um procedimento no local, Rafael Nadal já voltou aos treinos dentro da quadra e deu uma notícia animadora para os amantes do tênis. Campeão de 20 Grand Slams, o espanhol pretende retornar oficialmente em dezembro, no Mubadala World Tennis Championship, torneio exibição disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A informação é da AFP.

A competição, que estreou em 2009, tem Nadal como seu maior campeão, com cinco títulos (2010, 2011, 2016, duas vezes, e 2019). O torneio é bastante tradicional e serve como parte da pré-temporada para os tenistas que visam se preparar para o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano. Em 2011 e 2016, o MWTC teve duas edições, uma em janeiro e outra em dezembro.

O torneio não foi realizado em 2020 por conta da pandemia do novo Coronavírus, mas tem retorno marcado para o final deste ano. Para esta edição, a organização já anunciou a participação do norueguês Casper Ruud e do canadense Denis Shapovalov, no masculino, e da britânica Emma Raducanu, campeã do US Open, e da suíça Belinda Bencic, dona do ouro olímpico, no feminino.

Globo Esporte