Norwich vence a primeira no Inglês, mas técnico é demitido logo após o triunfo

O Norwich conseguiu no último sábado sua primeira vitória na atual temporada da Premier League ao bater o Brentford por 2 a 1, fora de casa. Mas, momentos depois do triunfo, o clube, recém promovido à elite inglesa, anunciou a demissão do técnico alemão Daniel Farke.

Durante os quatro anos e meio que esteve no comando dos Canários, Farke conseguiu duas vezes a promoção à Premier League, coroadas com dois títulos do Championship (nome da segundona inglesa).

- Sabemos o quão o Daniel e a sua equipe estavam determinados para terem sucesso neste nível, mas sentimos que agora é o momento certo para uma mudança para termos a melhor oportunidade para mantermos a nossa posição da Premier League - afirmou o diretor-esportivo do Norwich, Stuart Webber.





O Norwich é o lanterna do Inglesão com cinco pontos.





Globo Esporte