Corinthians prevê R$ 10 milhões de renda bruta com ingressos no mês e usará dinheiro para pagar contas

Dono do segundo maior público do Campeonato Brasileiro de 2021 até aqui, ao receber 39.734 pagantes na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na última segunda-feira, o Corinthians celebra neste momento a volta da renda dos seus jogos na Neo Química Arena para os cofres do clube. O público só foi superado por Atlético-MG x Grêmio, nesta quarta, no Mineirão.

Diante da Chape, a renda bruta foi de R$ 2,2 milhões. Com jogos contra Fortaleza, no sábado, Cuiabá, dia 13, e Santos, dia 21, o clube calcula uma renda bruta de aproximadamente R$ 10 milhões só em ingressos vendidos para o mês de novembro. Deste total, tira-se os descontos com impostos e custos de cada partida.

Mesmo assim, o valor que restará é visto como importante para as contas mais urgentes, como pagamentos de salários e/ou ações judiciais.

Nos jogos diante de Bahia (10.470 pagantes) e Fluminense (11.892), os dois primeiros com apenas 30% da capacidade liberada, pouca renda nova se transformou em recursos, já que muitos torcedores utilizaram os créditos de ingressos comprados ainda em 2020, no período pré-pandemia.

Diferentemente do que aconteceu entre 2014 e 2020, o Corinthians desta vez passa a usar a renda dos jogos em seu fluxo de caixa.

Pelo novo acordo com a Caixa Econômica Federal, ainda não assinado, mas já apalavrado, a próxima parcela do financiamento da Arena será paga apenas em novembro de 2022. O clube negocia, aliás, para que o pagamento seja iniciado apenas em 2023.

Pelo acerto ainda em fase final de oficialização, o financiamento passará a ter apenas parcelas anuais, sendo dividido em 17 prestações, com valor máximo de R$ 38 milhões por ano.

O valor total da dívida do Corinthians com a Caixa é de R$ 569 milhões. Destes, R$ 300 milhões serão abatidos com a receita dos naming rights da Arena ao longo dos próximos 20 anos. Assim, restarão R$ 269 milhões, que terão de ser pagos até 2039.

Vale lembrar que o empréstimo contraído pelo Timão em 2013 foi de R$ 400 milhões.

Os ingressos para os jogos contra Fortaleza e Cuiabá seguem à venda na internet.

