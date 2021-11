Novo técnico: Tottenham anuncia a chegada de Antonio Conte, que assina até 2023

Um dia depois da demissão de Nuno Espírito Santo, o Tottenham já tem um novo técnico. O clube londrino agiu rápido e anunciou nesta terça-feira a contratação de Antonio Conte, que estava sem trabalho desde que deixou a Inter de Milão, no fim da temporada passada, mesmo conquistando o título italiano. Conte terá contrato de duas temporadas, até o meio de 2023, com opção de extensão por mais um ano.

- Estou extremamente feliz por voltar a trabalhar e a fazer isso em um clube da Premier League, que tem a ambição de ser um protagonista de novo. O Tottenham instalações magníficas e um dos melhores estádios do mundo. Mal posso esperar para começar a trabalhar e conviver com o time e a mentalidade, paixão e determinação dos fãs, que sempre me definiram como jogador e técnico - disse Conte ao site oficial do clube.

Esta será a segunda passagem de Conte pela Premier League. O técnico, que já comandou a Juventus e a seleção italiana no começo da década, trabalhou no Chelsea entre 2016 e 2018 e conseguiu levar a equipe de Londres ao título nacional, em 2017, além de conquistar uma Copa da Inglaterra.

Depois, Conte rumou para a Inter de Milão, onde permaneceu por dois anos e também teve sucesso na tentativa de levar a equipe à conquista do Campeonato Italiano, na temporada passada. Conte teve o trabalho bastante elogiado no time, mas decidiu deixar o clube diante da promessa de menor investimento.

Conte revelou que teve a oportunidade de comandar o Tottenham desde o começo da temporada, mas optou por recusá-la diante da saída recente da Inter de Milão. E exaltou o presidente do clube, Daniel Levy.

- No último verão, nossa união não aconteceu porque o fim do meu relacionamento com a Inter estava muito recente, e eu estava emocionalmente tão envolvido com o fim da temporada, que senti que não era a hora certa para voltar a treinar.

Mas o entusiasmo contagiante e a determinação de Daniel Levy em querer confiar a mim essa tarefa acertou em cheio. Agora que a oportunidade voltou, escolhi aceitar com grande convicção."

— Antonio Conte, novo técnico do Tottenham

O Tottenham apostou no começo da temporada em Nuno Espírito Santo, técnico português que vinha sendo um dos mais elogiados na Inglaterra por conta do trabalho à frente do Wolverhampton. Porém, com o comandante, os Spurs conseguiram apenas oito vitórias em 17 jogos na temporada 2021/22, ficando na oitava colocação do Campeonato Inglês neste momento. Nas últimas quatro partidas foram três derrotas, que deixaram o comandante em situação insustentável diante das críticas da torcida.

