Paulistão será exibido na HBO Max e Estádio TNT Sports

As plataformas digitais HBO Max e Estádio TNT Esportes oferecerão o Paulistão, a partir de 2022. O acordo fechado com a Federação Paulista de Futebol também inclui a exibição das partidas do Paulistão Feminino, Paulistão A2 e Sub-20.

”Essa parceria reforça nosso compromisso com conteúdos que tocam o coração dos nossos fãs. Já temos uma relação forte construída ao longo dos anos com outros direitos e através da força das nossas plataformas digitais. Estamos muito felizes de poder oferecer um conteúdo tão relevante para milhões de brasileiros, com o jeito de fazer da TNT Sports,” comentou Diego Vieira, Head de Esportes da Warner Media Brasil.

O estadual mais cobiçado do país chega ao seu terceiro parceiro de transmissão, após o anúncio recente de acordos com o YouTube e com a Record TV. Com este acordo, a Federação Paulista consolida a construção de um novo modelo de distribuição do Paulistão, ampliando o número de parceiros e assegurando em todas as plataformas exposição ainda maior da competição. O Campeonato Paulista teve o jogo de maior audiência do ano pelos últimos quatro anos consecutivos em São Paulo, entre todas as competições de futebol do país.

"Mais um gigante global se torna parceiro do futebol paulista. Estamos muito contentes em anunciar a HBO Max como parceira de transmissão do Paulistão, o que mostra uma vez mais a força e a relevância dos clubes paulistas", afirma Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Em todas as parcerias, a FPF vai centralizar a produção e geração de imagens do Paulistão para todas as transmissões, num modelo seguido pelas principais competições do mundo. Isto garante padronização na produção e uma identidade visual única em todas as partidas, independentemente de quem transmite, melhorando a percepção do produto para torcedores e patrocinadores.

Quem conduz o processo de negociação de direitos em nome da FPF, de forma exclusiva, é a LiveMode, em trabalho iniciado a partir de 2018.