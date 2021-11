Pista de Skate em Ribeirão passa por reparos um mês após ser inaugurada

Por Redação Blog do Esporte





A RP Skate Park, pista de skate recém-inaugurada em Ribeirão Preto (SP), no Parque Maurílio Biagi, passará por reparos apenas um mês após ser inaugurada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, o local passará por um tratamento de piso e aplicação de resina. Além disso, a empresa contratada para o serviço realizará alguns ajustes finais.

O local foi inaugurado no dia 9 de outubro com a presença do skatista Bob Burnquist, idealizador do projeto. A ideia é atrair mais adeptos do skate na região de Ribeirão Preto.

O local deve ser reaberto no próximo dia 13 de novembro.