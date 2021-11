Prefeitura de Belo Horizonte libera capacidade total dos estádios em jogos de futebol

A Prefeitura de Belo Horizonte deu mais um passo na flexibilização dos protocolos sanitários no combate à Covid-19. Agora, os estádios de futebol poderão receber 100% da capacidade do público. Contudo, ainda será preciso apresentar comprovante de duas doses da vacina contra a Covid-19 ou exame negativo para a doença, realizado no prazo máximo de 72 horas antes do jogo

O uso de máscaras continuará sendo obrigatório dentro do estádio, não existindo uma previsão para o fim do seu uso. Em contato com a reportagem, o doutor Estevão Urbano, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 afirmou que a flexibilização aconteceu pelos bons índices epidemiológicos em Belo Horizonte - como alto número de vacinação e baixa ocupação dos leitos em hospitais.

Contudo, ele ressaltou que, caso as medidas sejam desrespeitadas, as restrições podem ser retomadas. Ainda de acordo com Estevão Urbano, o monitoramento das ações será rigoroso.

A oficialização da medida acontecerá nesta terça (2), com a publicação da norma realizada no Diário Oficial do Município. Com isso, o Mineirão (62.000 pessoas) e o Independência (23.018) estão autorizados a operar com 100% da presença do público.

O Atlético-MG trabalha com a logística para ter capacidade total no Mineirão na próxima partida, que será na quarta-feira, às 21h.

O último jogo realizado sem restrições ao público no Mineirão foi entre Cruzeiro e CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil do ano passado. A partida acabou com vitória dos alagoanos por 2 a 0 e contou com 13.118 pessoas no estádio. O jogo aconteceu no dia 11 de março de 2020.

Globo Esporte