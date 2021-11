Procurador do STJD entra com pedido liminar para Grêmio jogar sem torcida após invasão na Arena

O Procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piacente, denunciou o Grêmio e entrou com pedido liminar para que o clube atue sem torcida até ser julgado pela invasão de campo na Arena, no domingo. O documento pede jogos com portões fechados quando o Tricolor for mandante e a perda da cota de ingressos quando for visitante até a decisão da comissão disciplinar do tribunal.

O presidente do STJD, Otávio Noronha, irá analisar o pedido liminar. O lateral Rafinha também foi denunciado pelas ofensas citadas na súmula e foi enquadrado no artigo 243-F. Pode pegar de uma a seis partidas de suspensão por "ofender alguém em sua honra por fato reacionado ao desporto" e ser multado entre R$ 100 e R$ 100 mil.

Como adiantou o ge, o procurador ofereceu denúncia com base no artigo 213 do CBJD após a invasão da torcida do Grêmio na derrota para o Palmeiras e também no artigo 211 pelo clube "deixar de manter o estádio com estrutura necessária para garantir segurança". As penas previstas são multa de até R$ 100.000,00 e perda de até 10 mandos de campo.

- Se o presidente do Tribunal conceder a liminar, já vale para quarta-feira (contra o Atlético-MG). Não há tendência de quando pode sair o resultado - disse o procurador ao ge.

O Grêmio promete tomar as medidas cabíveis quando a situação avançar no STJD para atuar com torcida.

Caso seja concedida a liminar, o Grêmio pode não ter torcedores contra o Atlético-MG, nesta quarta, nem no clássico Gre-Nal de sábado, no Beira-Rio, às 19h. Também poderá jogar com portões fechados na Arena na quarta-feira da semana que vem, quando recebe o Fluminense - isso se o julgamento não ocorrer até lá.

Relembre o caso

Ao final da partida, um grupo de torcedores do Grêmio invadiu o gramado, depredou a cabine do VAR e outros equipamentos de transmissão e por pouco não entrou no túnel de acesso aos vestiários, onde estavam os jogadores. Há ainda registros de agressões a seguranças do estádio, fotógrafos e outros profissionais de imprensa.

A invasão de torcedores pode prejudicar o Grêmio na reta final do Brasileirão e faz lembrar outros episódios recentes. Toda a confusão foi relatada na súmula da partida pela equipe de arbitragem. O documento, além dos vídeos e imagens da confusão, devem basear a denúncia contra o clube no STJD. Ainda não há previsão de quando pode ocorrer um possível julgamento.

Globo Esporte