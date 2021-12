Liverpool anuncia acordo com Taffarel, que vai conciliar preparação de goleiros da Seleção com clube inglês

(Foto: Getty Images)





Campeão mundial pela Seleção, em 1994, o ex-goleiro Taffarel está pronto para voltar a trabalhar em clube. Ele negocia com o Liverpool, que tem os brasileiros Alisson e Marcelo Pitaluga, para ser preparador de goleiros do time de Jurgen Klopp. Taffarel segue a serviço da Seleção em convocações.

A notícia foi publicada pelo site "Goal" e confirmada pelo ge. O clube inglês fez o anúncio às 16h.

O gaúcho Claudio Andre Taffarel, de 55 anos, é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele havia deixado o Galatasaray, clube que defendeu como jogador, em meados de 2019. Foi por quase sete anos preparador do time da Turquia.

O técnico Jurgen Klopp disse que a contratação de Taffarel aumenta o intercâmbio de conhecimento dentro do Liverpool.

- Nós queremos ser uma verdadeira escola de goleiros no futebol mundial e por isso estamos trazendo um terceiro treinador de goleiros muito experiente - disse o treinador alemão.

- Falamos com Ali (Alisson) porque dois dos melhores goleiros do mundo são brasileiros e por isso encontramos uma solução trazendo o Taffarel como uma chegada muito boa para toda a nossa comissão técnica.

Taffarel já finalizou o processo de obtenção de visto de trabalho nesta semana. O brasileiro vai trabalhar ao lado dos atuais preparadores de goleiros do Liverpool, John Achterberg e Jack Robinson. O "Goal" publicou ainda que houve encontro na semana passada de Taffarel com a comissão técnica para discussões iniciais sobre seu papel na próxima pré-temporada.

Taffarel não tem vínculo empregatício com a CBF. Ele trabalha por chamados, por convocações, a cada compromisso da seleção brasileira principal. Com mais de 100 partidas pela Seleção - e três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998), Taffarel é o preparador principal da Seleção desde 2014.

O Liverpool hoje está em terceiro lugar no Campeonato Inglês, com 28 pontos, dois a menos do que o líder Chelsea. Na Liga dos Campeões, lidera com folgas o Grupo B, com 15 pontos, 100% de aproveitamento, e garantido nas oitavas de final.

