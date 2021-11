Sua meta é perder gordura corporal? Desafio Tabata garante alta intensidade com muito gasto calórico

A Queima Diária, maior plataforma de atividade física online da América Latina, traz para streaming o Desafio Tabata, novo treino com método aeróbico intervalado de alta intensidade e curta duração. O programa é voltado para condicionamento físico, com estímulos curtos e intensos, ideal para quem deseja perder peso, aumentar a resistência e melhorar o metabolismo, entre outros benefícios. As aulas do Tabata serão guiadas pela personal Sabrina Soncella, que já faz parte do time da Queima Diária com treinos como Projeto Sasoncella, Toda Definida, Xô Flacidez e Sasoncella Todo Dia.

Considerado como uma modalidade de treino HIIT (High Intensity Interval Training), o Tabata consiste em uma série bastante intensa de exercícios, com foco no cronômetro e intervalos curtos de descanso entre cada atividade. Na Queima Diária, cada treino tem 15 minutos de duração e o objetivo é alcançar o limite da frequência cardíaca, obrigando o corpo a consumir mais energia e, consequentemente, queimando calorias. Corrida estacionária com joelho alto, burpee, agachamento, abdominal e flexão de braço são alguns exercícios praticados no método.

“Buscamos sempre ampliar nosso portfólio, muito atentos ao que o mercado tem de melhor em termos de treinos e métodos mais efetivos para que nossos clientes se sintam desafiados e cheguem ao seu objetivo rapidamente. O Desafio Tabata entra na plataforma por ser um protocolo de exercícios intervalados que visam acelerar o metabolismo de repouso e promover maior gasto calórico durante e após o treino", afirma Flávio Areal, gerente de produtos digitais da Queima Diária.

Para Sabrina Soncella, o treino é uma ótima opção para preparar o corpo para o verão. “Por ser um treino de alta intensidade, os resultados costumam chegar rapidamente. Cada treino do Desafio Tabata pode promover uma queima de até 300 calorias, nada mal para quem está de olho nas festas do final do ano e quer chegar lá ainda mais saudável, se exercitando poucos minutos por dia”, recomenda a treinadora.