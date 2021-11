Tite convoca Vini Jr de volta para a seleção brasileira, após corte de Roberto Firmino

(Foto: Getty Images)





O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou o atacante Vini Jr, do Real Madrid, no lugar de Roberto Firmino, cortado por lesão. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira. Em Liverpool, o técnico Jurgen Klopp confirmou a gravidade da lesão muscular de Firmino, sofrida na vitória sobre o Atlético de Madrid pela Champions.

Vini Jr retorna à seleção brasileira depois de ficar atrás da fila com Tite, com ascensão de Raphinha e Antony. O jogador do Real vive ótimo início de temporada com nove gols e sete assistências em todas as competições e é destaque do time espanhol na liga espanhola e na Liga dos Campeões.

Leia a nota da CBF:

"Vinicius Jr. está convocado para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira. Ele substituirá Roberto Firmino, desconvocado após confirmada a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

Na manhã de quinta-feira (04), Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, recebeu informações do departamento médico do Liverpool e comunicou a comissão técnica de que a lesão de Firmino o impede de participar dos treinos e jogos da Seleção nas próximas semanas.

Líder das Eliminatórias com 31 pontos somados em 11 jogos (10 vitórias e um empate), a Seleção Brasileira começa a se reunir na próxima segunda-feira (08) em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia na quinta-feira (11). Cinco dias depois, a equipe liderada pelo técnico Tite fará sua última partida em 2021 contra a Argentina, em San Juan."

