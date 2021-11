Vitor Felipe/Renato vence em SC e chega a 3 títulos em 4 etapas do Brasileiro de vôlei de praia

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)





Se, na disputa feminina, o Circuito Brasileiro de vôlei de praia teve quatro duplas diferentes vencendo as quatro etapas até agora - com Bárbara Seixas/Carol Solberg tendo faturado o primeiro título neste sábado depois de três vices - no masculino, o domínio é de apenas duas parcerias: Vitor Felipe/Renato e Evandro/Álvaro Filho. Não por acaso essas duplas decidiram a quarta etapa, neste domingo, em Itapema (SC). Vitor Felipe/Renato venceu por 2 sets a 1 (21/16, 13/21 e 15/13), faturando o terceiro título em quatro etapas, mantendo a liderança do ranking do circuito.

Vitor Felipe/Renato tinha vencido a primeira e a terceira etapas, ambas no Rio, na Urca. Mesmo local da segunda etapa, ganha por Evandro/Álvaro Filho - os dois jogadores, que foram às Olimpíadas de Tóquio em dupla com Bruno Schmidt e Alison, respectivamente, se juntaram depois dos Jogos na capital japonesa.

O jogo

Num bloqueio de Evandro em Renato, sua dupla abriu 2/0, mas logo Vitor Felipe/Renato igualou, depois de um ataque na rede de Álvaro Filho (2/2). Renato parou Álvaro Filho num bloqueio (9/7), mas o próprio Álvaro, num contra-ataque, deixou tudo igual novamente (9/9). Mais uma vez, na sequência, dois pontos de frente para Vitor Felipe/Renato no primeiro set (11/9). Álvaro atacou uma diagonal para fora, e a dupla adversária aumentou a liderança para três pontos (17/14). De novo, Álvaro foi parado num bloqueio de Renato e, na jogada seguinte, Vitor Felipe explorou o bloqueio de Evandro para abrir 20/15. Num ataque de Vitor Felipe que desviou no bloqueio de Evandro, os 21/16 finais da primeira etapa.

No segundo set, a dupla vencedora da primeira parcial abriu 3/1 num ataque de Renato. Evandro bloqueou Vitor Felipe para igualar em 3/3. Num erro de recepção de Álvaro, Vitor Felipe/Renato voltou a liderar (6/4). Nova igualdade no placar, porém, veio após contra-ataque de Álvaro (6/6). Ele - de novo - agora com um paralela, pôs sua parceria na liderança pela primeira vez (7/6), ampliando, em seguida, num contra-ataque (8/6). Evandro/Álvaro, mais consistente principalmente nos contra-ataques, marcou 10/7. Um ponto no saque de Evandro ampliou o marcador para 11/7. Evandro parou Renato no bloqueio, e a liderança foi para 16/10. Logo depois, Evandro encaixou outro ponto de saque (18/11). Vantagem suficiente para garantir a vitória no set (21/13), depois de uma bola para fora de Vitor Felipe, e a igualdade na partida.

No terceiro e decisivo set, Álvaro defendeu e depois contra-atacou para por sua dupla pela primeira vez em vantagem na parcial (5/4). Evandro bloqueou Vitor Felipe e aproveitou para cravar a bola na sequência e abrir 6/4. Sua dupla teve chance de fazer 8/5, mas Evandro atacou e Vitor Felipe marcou o ponto na defesa, amortecendo o ataque de Evandro e pondo a bola no chão no outro lado da quadra (7/6). Na continuação, num contra-ataque, Vitor Felipe/Renato igualou o placar (7/7). Evandro perdeu, novamente, a chance de ampliar para 11/9 ao atacar para fora - ponto para os adversários, e 10/10. Num contra-ataque de Vitor Felipe, em que a bola resvalou em Evandro, veio a virada em 13/12. Álvaro atacou para fora e ponto do jogo (14/12) para Vitor Felipe/Renato, que fechou o set em 15/13. Terceiro título em quatro etapas do Brasileiro.

Bronze

George/André garantiu o terceiro lugar em Itapema ao derrotar Alison/Guto por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/16.

Os campeões das 4 etapas

1ª etapa - Vitor Felipe/Renato

2ª etapa - Evandro/Álvaro Filho

3ª etapa - Vitor Felipe/Renato

4ª etapa - Vitor Felipe/Renato



