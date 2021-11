Al-Sadd anuncia saída de Xavi, que está acertado com o Barcelona

O Al-Sadd anunciou nesta sexta-feira a saída do técnico Xavi Hernández. Com isso, ele tem caminho livre para fechar oficialmente com o Barcelona. Segundo o comunicado do clube catari, o Barça vai pagar a multa pela rescisão do contrato, estipulada em cinco milhões de euros — os dirigentes catalães negam esse acordo de pagamento.

— Xavi nos informou há alguns dias sobre o seu desejo de ir para o Barcelona neste momento particular, por causa da situação crítica que o clube atravessa, e nós entendemos isso e decidimos não sermos um obstáculo — declarou Turki Al-Ali, CEO do Al-Sadd.

Xavi tinha um acordo verbal com o Al-Sadd para a liberação sem problemas em caso de uma saída ordenada, ao fim da temporada — o que não acontece agora. Ele teve nesta sexta uma reunião com o xeque Mohammed bin Khalifa Al Thani, membro da família real do Catar que também é o presidente do Al-Sadd.

Segundo vários veículos espanhóis, a expectativa é que o Barça anuncie o ídolo como o novo treinador ainda nesta sexta-feira.

Mais cedo, o ex-jogador e seu irmão Òscar se encontraram com representantes do Barcelona, para selar as bases do acordo. O presidente do clube, Joan Laporte, não viajou para o Catar.

Xavi teria acertado com o Barcelona um contrato até 30 de junho de 2024. Caso a negociação seja concluída, o treinador embarcaria de volta para a Espanha já na manhã de sábado, e começaria a trabalhar com o grupo na segunda-feira. O clube ainda não definiu se a apresentação oficial será no domingo ou na terça-feira.

A imprensa catalã afirma que Xavi terá uma comissão técnica com sete ajudantes: Óscar Hernández e Sergio Alegre como assistentes, o preparador físico Iván Torres, o fisioterapeuta Carlos Nogueira, e os observadores David Prats, Toni Lobo e Sergio García. A maioria tem passagem pelas categorias de base do Barcelona e todos estão com o treinador no Al-Sadd.

Globo Esporte