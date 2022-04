Carros 4x4: quais são as vantagens de ter um veículo com este tipo de tração

Quando chega o momento de comprar um carro, a maioria das pessoas coloca em consideração aspectos como a marca, o modelo, o tipo de distribuição interna, a cor e, caso se tratar de um veículo usado, a quilometragem.

No entanto, existe uma característica que embora não seja sempre avaliada, é fundamental para um ótimo funcionamento do carro, especialmente em estradas difíceis. Estamos falando da tração.

Os carros 4x4 são uma excelente escolha, pois oferecem um excelente desempenho, tanto nas ruas das cidades quanto em rotas afastadas das urbes. Eles são um dos preferidos dos fanáticos do automobilismo, independentemente que façam apostas esportivas ou não.

Se você está prestes a adquirir um veículo e ainda não decidiu qual comprar, confira as vantagens de ter um carro 4x4.

Qual é a diferença entre um carro 4x2 e um 4x4?

Tal como indica o termo, a tração 4x4 traciona nas 4 rodas do veículo, enquanto a tração 4x2 executa a tração em apenas duas delas, que podem ser as dianteiras ou as traseiras, dependendo da marca e do modelo do carro.

O que significa isto? Que na tração 4x4 todas as rodas estão conectadas à transmissão, potenciando a força e o desempenho do automóvel, especialmente em terrenos que apresentam dificuldades. Dentro deste tipo de carros, existe uma diferenciação baseada no tipo de sistema que apresenta o mecanismo de tração.

AWD

Neste sistema, cuja sigla significa “all wheel drive”, todas as rodas se põem em movimento ao mesmo tempo. Isto implica que os 4 eixos agem de forma integral, sem possibilidade de desligamento, o que se conhece como tração integral.

4WD

Este sistema chamado “4 Wheel drive” é duplo, pois permite tracionar todas as rodas ou fazer a tração com apenas 2 delas, sendo as traseiras ou dianteiras, virando o funcionamento para um 4x2.

A passagem pode ser feita de forma manual ou automática, dependendo do tipo do carro.

Vantagens de ter um carro 4x4

Ainda não está decidido sobre qual carro comprar? Confira os benefícios de ter um veículo 4x4 estacionado em sua garagem.

Ótimo desempenho em qualquer pista

Você costuma utilizar o carro para andar dentro da cidade, mas nos finais de semana gosta de pegar a estrada e descobrir lugares afastados? O 4x4 pode andar em qualquer tipo de superfície, seja terra ou asfalto.

Portanto, é ideal para quem atravessa terrenos complicados ou mora em uma cidade onde há alagamentos ou períodos de chuva intensa.

Maiores níveis de segurança

Os carros com tração 4x4 possuem um sistema de direção, freios e suspensão muito mais forte e resistente que os automóveis que tracionam a 4x2.

Isto quer dizer que se você atravessar uma colina íngreme ou estiver dirigindo em condições perigosas, por exemplo, com neve, tempestades, gelo ou terrenos pedregosos, este tipo de carro é o mais recomendável.

Maior estabilidade

No sistema 4x4 todas as rodas se movimentam ao mesmo tempo e, portanto, o peso do carro está distribuído uniformemente.

Esta característica aumenta a estabilidade do veículo, especialmente em curvas pronunciadas ou passagens de nível.

Maior potência

Os carros que possuem tração 4x4 são habitualmente movidos a diesel, o que proporciona maior força ao motor. Além disso, são impulsionados por um turbo compressor, gerando maiores níveis de potência em comparação aos automóveis que funcionam tracionando a 4x2.