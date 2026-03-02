Melo e Zverev são campeões em Acapulco, 42º título da carreira de Marcelo

Marcelo Melo e Alexander Zverev comemoraram na noite deste sábado (28) o título do ATP 500 de Acapulco, no México, a primeira conquista do mineiro e do alemão juntos. Repetindo as atuações ao longo da semana, jogando muito bem e com confiança, Melo e Zverev derrotaram o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h09min, na quadra central do torneio.

Com o resultado, Melo chega ao 42º título na carreira em 80 finais - 14º de ATP 500 - , tricampeão em Acapulco (venceu também em 2015 com o croata Ivan Dodig e em 2020 com o polonês Lukasz Kubot). E iguala o número de conquistas do croata Mate Pavic, como duplistas em atividade mais vitoriosos do circuito. Zverev é duas vezes campeão no México - ganhou também em 2019, ao lado do irmão Mischa, somando agora três títulos em duplas.

Bicampeão no Rio Open, no dia 22 deste mês, Melo trocou o saibro pela quadra dura para conquistar seu segundo ATP 500 em menos de uma semana, somando oito vitórias seguidas. Com o título em Acapulco, voltará ao top 50 do ranking, devendo aparecer na 46ª colocação na próxima atualização. A parceria Melo e Zverev tem, agora, um título e um vice-campeonato - no Masters 1000 de Monte Carlo em 2024.

"É sempre um prazer estar em Acapulco. Um lugar especial para mim, para o Sascha. Muito obrigado ao público, a todos que vieram aqui acompanhar a final, o torneio. Ganhei no Rio, venci aqui, muito feliz", afirmou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Domínio e confiança - Melo e Zverev dominaram o primeiro set. Com duas quebras, no terceiro e no nono games, o mineiro e o alemão saíram na frente no jogo, marcando 6/3. Um domínio que seguiu no início do segundo set, quebrando no quarto game e abrindo em seguida 4/1. A partir daí, os adversários iniciaram uma pequena reação, devolvendo o break no sétimo game e deixando tudo igual depois, 4/4. Mas, o mineiro e o alemão não perderam a confiança. Salvaram dois break points no nono game, para, na sequência, quebrar mais uma vez e fechar em 6/4, comemorando o título.

Melo disputou o torneio em Acapulco pela 10ª vez. Esta é a 20ª temporada do mineiro no circuito, com 672 vitórias na carreira, em um total de 1.130 jogos. Está na 59ª colocação no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com 1.530 pontos. Zverev é número 4 em simples.

ZDL