Hidratação entra no jogo antes do apito e impulsiona mercado de bebidas funcionais

(Foto: Helena Valenza)





Com a aproximação de grandes eventos do calendário esportivo, cresce a atenção sobre os bastidores da preparação de atletas. Entre os fatores que ganham protagonismo está a hidratação, que deixa de ser um cuidado pontual e passa a integrar de forma estratégica a rotina de performance. O movimento acompanha uma tendência mais ampla do mercado. Segundo levantamento da Mordor Intelligence, o setor global de bebidas saudáveis deve crescer, em média, 3,49% ao ano até 2030, impulsionado pela maior conscientização sobre saúde e pela busca por produtos com benefícios nutricionais.

Esse avanço também se reflete dentro do esporte profissional. Marcas do segmento intensificam a aproximação com clubes e atletas para reforçar o papel da hidratação no alto rendimento. É o caso da Lynv, marca de água de coco 100% integral, que firmou parceria com o Santos Futebol Clube, levando o tema para o centro da rotina esportiva e ampliando a discussão sobre performance.

Nesse contexto, especialistas reforçam que a preparação vai muito além do momento da competição. Segundo a nutricionista esportiva e funcional Alice Paiva, parceira da Lynv, a hidratação precisa ser planejada com antecedência. “A hidratação estratégica é construída ao longo de semanas, com foco no equilíbrio eletrolítico, energia e recuperação muscular”, explica.

De acordo com a especialista, bebidas naturais como a água de coco ganham espaço nesse contexto por oferecerem reposição mais equilibrada de minerais e melhor absorção pelo organismo. A mudança de abordagem reflete uma evolução na forma como o desempenho é tratado. A hidratação passa a ser vista como um dos pilares da performance, especialmente em um cenário de maior exigência física e competitiva.

Hidratação funcional ganha espaço além do esporte

O impacto dessa lógica já ultrapassa o universo esportivo e chega ao consumidor comum, que passa a incorporar hábitos inspirados na rotina de atletas. Para Bianca Coimbra, CEO e cofundadora da Lynv, há uma mudança estrutural em curso. “O consumidor está mais atento ao que consome e começa a entender que hidratação não é só matar a sede, mas faz parte de uma rotina de bem-estar e performance”, afirma.

Além da busca por saudabilidade, o movimento também aponta para um reposicionamento da categoria. “Existe uma evolução na forma como essas bebidas são percebidas. Elas deixam de ser apenas refrescantes e passam a ocupar um espaço funcional na rotina das pessoas”, diz Bianca. A tendência acompanha o avanço de produtos com apelo clean label e maior valor agregado, ampliando o consumo em diferentes momentos do dia, do pré ao pós-atividade.