Com participação de Palmeiras, Flamengo e equipes internacionais, Brasil Ladies Cup acontece nesta semana no Brinco de Ouro

(Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)





A contagem regressiva terminou. A partir desta semana, o Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), recebe a sexta edição da Brasil Ladies Cup, um dos principais torneios de futebol feminino do calendário nacional. Entre os dias 9 e 12 de julho, Palmeiras, Flamengo, Seleção do Paraguai e Peñarol disputam o título da competição, que também promove uma programação de palestras, workshops e ações sociais voltadas ao desenvolvimento da modalidade.

Além de reunir equipes de destaque da América do Sul, a Brasil Ladies Cup se consolida como uma plataforma de valorização do futebol feminino também fora das quatro linhas. O torneio conta com o apoio de grandes marcas, como a Blaze (apresenta), Sotreq, Sadia, TTG, Log, Penalty, Açúcar Guarani, Wega Motors e Levity.

Para Fábio Wolff, membro do Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup, a competição demonstra a evolução do futebol feminino dentro e fora de campo: "A cada edição, a Brasil Ladies Cup amplia sua relevância esportiva e institucional. Conseguimos reunir equipes de alto nível, parceiros importantes e uma programação que contribui para o desenvolvimento da modalidade. Nosso objetivo é oferecer uma competição de excelência e criar um ambiente que fortaleça o futebol feminino, conectando atletas, clubes, patrocinadores e todos que acreditam no potencial de crescimento desse esporte".

Além das partidas, o evento também promove uma programação voltada à troca de conhecimento. Nos dias 10 e 11 de julho, especialistas, dirigentes, atletas e profissionais do mercado participarão de palestras e workshops sobre temas ligados à gestão esportiva, formação de atletas, marketing e oportunidades de negócios.

Às vésperas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, a competição reforça seu papel como uma das principais plataformas de desenvolvimento, visibilidade e fortalecimento do futebol feminino no país.

Tabela de jogos

9 de julho (quinta-feira) – Semifinais

15h – Flamengo x Peñarol

20h – Palmeiras x Seleção do Paraguai





12 de julho (domingo)

16h – Disputa do 3º lugar

20h – Final

Ingressos

Os ingressos para a competição são gratuitos e já estão disponíveis na plataforma da Total Ticket.

Distribuição de ingressos: https://portal.totalticket.com.br/ladiescup