Após título em Ribeirão Preto, André Baran sobe para quarto do mundo no Beach Tennis

(Foto: Celio Jr. / Target)





Foram quatro títulos neste início de temporada. O mais recente, o inédito Sand Series Ribeirão Preto, no sábado (22), no interior paulista. E, nesta segunda-feira (24), o catarinense André Baran teve mais um motivo para comemorar. Desta vez com a divulgação do novo ranking mundial do Beach Tennis da ITF (International Tennis Federation). Baran – número 1 do Brasil - subiu de quinto para quarto do mundo, empatado com o italiano Mattia Spotto, com 3.530 pontos, apenas 60 a menos do que o terceiro colocado, o francês Nicolas Gianotti.

Baran conquistou o torneio em Ribeirão – considerado como ‘Grand Slam’ da modalidade – ao lado do parceiro russo Nikita Burmakin – que manteve a sexta colocação no ranking mundial, com 3.386 pontos. Os dois voltam a jogar juntos a partir desta quinta-feira (27) e até o sábado (29), no BT 400 de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

"Tivemos uma ótima semana em Ribeirão, comemorando o título e, agora, esse quarto lugar no ranking. Já estamos focando no próximo torneio, em Camboriú, e a expectativa é grande, já que jogarei um BT 400 em meu estado. Tivemos um grande apoio do público no Sand Series, que deve ser ainda maior em Santa Catarina, e estarei me sentindo praticamente em casa", afirma Baran, que tem o patrocínio da Havan, Praia Clube, Azambuja Mais, Qualicoco, Alto Giro, Herbalife, Grupo Urca e Ultragrip.

No total, Baran soma 22 títulos na carreira, quatro deles junto com Nikita (três BT 400 e um Sand Series), sendo dois este ano – Abu Dhabi e Ribeirão Preto. Em 2023, o catarinense já conquistou, também, o BT 50 de Belo Horizonte (MG) e o FMT 1000, torneio da Federação Mineira de Beach Tennis, em Uberlândia (MG).