Tuesday Night Futsal: Umbro Brasil passa a transmitir jogos ao vivo da Liga Nacional de Futsal pelo YouTube

Consolidada como a marca do futsal brasileiro, a Umbro vem com uma grande novidade para os fãs da modalidade. Patrocinadora oficial da Liga Nacional de Futsal (LNF), a empresa passa a transmitir gratuitamente um jogo por rodada da principal competição do país. É o Tuesday Night Futsal AO VIVO no canal da Umbro Brasil no YouTube. Toda terça-feira, uma grande partida para assistir.

Em parceria com a LNF e com a NSports, responsável pelas transmissões oficiais da liga, a Umbro conta com o Billy, do canal BR Futsal, no comando da live. Em estilo react e sempre com um convidado especial diferente, o maior influenciador digital de futsal do Brasil comenta a partida, interage com os espectadores e ainda promove concursos que dão prêmios a quem está conectado ao jogo ao vivo.

Na estreia do Tuesday Night Futsal, realizado em modo piloto no dia 11 de abril, Billy contou com a presença do goleiro Careca na transmissão para o duelo entre Joaçaba e Corinthians, que terminou empatado por 3 a 3. Além do jogaço em si, quem acompanhou pelo YouTube da Umbro Brasil ainda se divertiu com várias histórias e curiosidades de quem vive o esporte de verdade.

Nesta terça (25/4), o confronto selecionado para o Tuesday Night Futsal é entre Marreco e Cascavel, a partir das 19 horas. Ao lado do Billy estará o ex-atleta profissional Vinícius Elias, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 2008 e 2012 e atualmente coordenador técnico do Elpozo Murcia, da Espanha.

“Temos um compromisso muito forte com o futsal brasileiro e trabalhamos não apenas para aprimorar cada vez mais os nossos produtos, que estão entre os preferidos de quem pratica o esporte profissionalmente, como também para fazer a modalidade crescer como um todo. Com o início dessas transmissões ao vivo, de um jeito diferente do que os fãs estão acostumados, podemos alcançar mais pessoas e atrair novos seguidores para a modalidade. Estamos muito animados com a novidade e convidamos a todos para seguirem nosso canal no YouTube”, disse o diretor da Umbro Brasil, Eduardo Dal Pogetto.