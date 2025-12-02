Mubadala Brazil SailGP Team encerra temporada histórica na final do SailGP 2025

(Foto: AT Films)





O Rolex Sail Grand Prix Championship chegou ao fim neste domingo (30), coroando o time da Inglaterra como o grande vencedor da temporada de 2025 do SailGP. Com bons momentos na água, o time brasileiro terminou a etapa - que teve a equipe da Dinamarca como campeã - no 12º lugar do ranking, após sofrer uma penalidade no primeiro dia de corridas. Já no placar final da temporada do Rolex Sail Grand Prix Championship, o Mubadala Brazil SailGP Team figurou na 11ª posição, à frente do time dos Estados Unidos por 10 pontos de diferença.

Em uma última etapa de tirar o fôlego, o esporte de alta performance comprovou mais uma vez todo o seu potencial de reviravoltas e emoção para hipnotizar o público, tanto ao vivo quanto pela TV. Após 11 eventos em locais icônicos pelo mundo - como Sidney, Nova York e Saint-Tropez -, Abu Dhabi recebeu as 12 equipes nas águas do Golfo Pérsico.

O Brasil abriu as regatas do fim de semana com um 4º lugar, atrás dos times da Alemanha, Canadá e Dinamarca. Na sequência, o Mubadala Brazil SailGP Team ocupou a 8ª e 7ª posição nas duas corridas seguintes. O destaque ficou para a quarta e última regata de sábado, quando o Brasil conquistou sua melhor colocação na etapa - um 3º lugar, ao lado dos times da Suíça (1º) e Dinamarca (2º). Já neste domingo (30), as duas últimas corridas da etapa de Abu Dhabi com participação brasileira renderam ao time a 9ª e a 11ª colocação.

Point of view: visto de diferentes ângulos, barco do Mubadala Brazil SailGP Team passa rente às arquibancadas da etapa de Abu Dhabi e traduz um dos principais diferenciais do SailGP, que é a proximidade do público com a emoção das disputas na água - crédito: AT Films

Após o ranking da 12ª e última etapa do Rolex Sail Grand Prix Championship - que teve no pódio as equipes da Dinamarca (1º), Itália (2º) e França (3º) -, foi a vez de descobrir o grande campeão da temporada. A grande final contou com manobras surpreendentes e a disputa pelo prêmio de US$2 milhões teve como protagonistas os times da Inglaterra - consagrado campeão -, Austrália e Nova Zelândia, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O encerramento do Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix celebrou o sucesso da temporada com um espetáculo grandioso no Race Stadium, unindo alta performance e entretenimento de elite. Os fãs puderam vibrar com os shows do cantor pop Olly Murs e a energia do DJ Mark Wright, garantindo uma festa final à altura do Grand Final.

Temporada história para o Brasil

O Mubadala Brazil SailGP Team, liderado pela bicampeã olímpica Martine Grael, encerra sua primeira temporada com um balanço bastante positivo e a sensação de estar navegando - e voando - na direção correta. Para uma equipe estreante em um campeonato de alta tecnologia e velocidade como o SailGP, o Brasil demonstrou uma evolução surpreendente a bordo do catamarã F50, garantindo duas vitórias em regatas ao longo da temporado, feito raro e notável no circuito internacional, que posiciona a equipe como uma potência em ascensão.

“Garantimos bons momentos nessa última etapa, mas a penalidade que sofremos por encostar em outro barco acabou prejudicando nossa posição final. Não foi o resultado que gostaríamos para Abu Dhabi, mas tenho muito orgulho do que construímos ao longo de toda a temporada de 2025. Nossa equipe está muito mais entrosada e confiante a bordo do F50, e estamos todos muito animados para o ciclo de 2026 que se aproxima”, declarou a capitã Martine Grael.

A jornada, marcada por compromisso e propósito dentro e fora d’água, teve como marco também a conquista do vice-campeonato na Impact League - campeonato paralelo de sustentabilidade e inclusão, que teve o time brasileiro como o único representante do Sul Global no pódio. A conquista é resultado de ações de impacto contínuas, como o projeto de inclusão feminina no esporte de alta performance, Driving Change, e o trabalho de recuperação da Ilha de Pombeba (Race to Zero Waste).

Próximos passos

O fim da temporada 2025 é apenas o início de uma nova fase para o SailGP e para o Brasil. O campeonato de 2026 já começa em janeiro, nos dias 17 e 18, com o Oracle Perth Sail Grand Prix, na Austrália. Contudo, o principal marco do próximo ciclo da competição será a aguardada estreia da primeira etapa da história na América do Sul, quando o Rio de Janeiro sediará o evento nos dias 11 e 12 de abril de 2026, consolidando o Brasil como um polo de grandes eventos esportivos, inovação e sustentabilidade na vela global.

E para engajar a apaixonada torcida brasileira para este momento, o público terá a chance de acompanhar a trajetória do Mubadala Brazil SailGP Team ao longo da temporada 2025 na nova série documental "Born to Sail". Passando por momentos emocionantes, a produção audiovisual mostra a campanha cheia de reviravoltas da equipe brasileira, destaca o pioneirismo da capitã Martine Grael - primeira mulher a ocupar a posição de driver na história do SailGP -, e exibe cenas inéditas dos bastidores, ajudando a levar toda tensão e estratégia da temporada para o grande público. Realizada pela AT Films, a série será lançada em dezembro no canal SporTV e estará disponível também no streaming, na plataforma Globoplay.