Na vice-liderança da Liga Búlgara, Diego Medina comemora nova vitória do CSKA 1948 Sofia

(Foto: CSKA 1948 Sofia)





Depois de participar dos dois jogos da Bolívia na Ásia contra Coréia do Sul e Japão, Diego Medina retornou aos jogos da sua equipe na Bulgária.

Na partida do último fim de semana, o lateral foi titular e capitão do CSKA 1948 Sofia na importante vitória por 2×1 sobre o Beroe, que colocou sua equipe na vice-liderança da Liga Búlgara com 33 pontos.

“Muito feliz por voltar a vencer na competição. Estávamos precisando desse resultado para que a nossa confiança retornasse e para nosso grupo ter um pouco mais de tranquilidade nos próximos jogos”, revelou Medina.

Aos 23 anos, Diego Medina chegou na Bulgária na metade de 2025 e já conquistou um papel de protagonista no seu clube. O lateral já participou de 13 jogos até o momento, sendo 11 como titular.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de jogar na Europa e, principalmente, por ter uma sequência importante na equipe. Quero ajudar o CSKA 1948 Sofia a conquistar seus objetivos na temporada”, finalizou o jogador.

O próximo compromisso acontece já nesta quarta-feira (03), contra o Septemvri, fora de casa, pela 18 rodada da competição.

AV Assessoria