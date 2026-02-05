América-RN empata com Potiguar e é rebaixado no estadual

(Foto: João Filho/Potiguar)



O América-RN está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Potiguar. A queda foi consumada nesta quarta-feira após o empate por 0 a 0 com o Potiguar de Mossoró, no Estádio Fião, na cidade de Serra do Mel, pela sexta rodada da competição.

Com o empate, o Alvirrubro chegou a -4 pontos na tabela, ficando sem chances matemáticas de permanecer na elite do futebol potiguar nesta temporada, caso não recupere os pontos perdidos após a escalação irregular do lateral-direito Elias. O caso será julgado nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e, a depender do resultado, pode parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em campo, o América somou 14 pontos até o momento - quatro vitórias e dois empates - e, desconsiderando a punição imposta pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol pelo descumprimento do regulamento, seria o vice-líder, atrás do rival ABC no saldo de gols. Hoje, a equipe do técnico Ranielle Ribeiro ocupa a sétima posição, com -4 pontos. O Globo, primeiro time fora da zona de rebaixamento, empatou com o ABC nesta quarta e tem dois pontos. Falta apenas uma rodada para a conclusão da primeira fase do estadual.

Mesmo com a necessidade da vitória, o América encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em gols. A equipe criou boas oportunidades durante a partida, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Wadson, destaque do Potiguar no confronto.

O camisa 1 fez pelo menos três defesas difíceis, evitando o gol americano em momentos decisivos do jogo e garantindo o empate sem gols no Fião. Na melhor chance em bola parada, Souza cobrou falta com perigo e acertou a trave, ainda no primeiro tempo. Alexandre Aruá também desperdiçou uma chance claríssima na segunda etapa.

Globo Esporte