Imprensa internacional elogia nova atuação de Endrick em vitória do Lyon: "Imparável"





Endrick segue brilhando no Lyon. O atacante marcou mais um gol, dessa vez na vitória, por 2 a 0, sobre o Laval, e garantiu a equipe nas quartas de final da Copa da França. Ao todo, o brasileiro já acumula cinco gols em cinco jogos, e ganhou novamente destaque na imprensa internacional. O "Diário As, da Espanha, destacou a atuação como "imparável", enquanto o "Mundo Deportivo" e o "Marca" elogiaram o belo chute do jogador.

A apresentação de Endrick foi brutal. Um chute espetacular, imparável, um gol lindamente construído que confirma que foi para a França com esse propósito: decidir partidas e aproximar o time de Fonseca dos títulos

— disse o Diário As.

O Lyon está voando alto... e Endrick está no comando. Os comandados de Paulo Fonseca acumularam 11 vitórias consecutivas em todas as competições

— colocou o Marca.

O brasileiro Endrick está tão confiante que está tentando de tudo. Aos 80 minutos, ele apareceu com um toque sutil na entrada da área para driblar o adversário antes de disparar um chute potente que entrou no fundo da rede

— disse o Mundo Deportivo.

Contra o Laval, Endrick marcou aos 37 minutos do segundo tempo. O atacante brasileiro recebeu, driblou o marcador, e arriscou o chute da entrada da área para colocar a equipe francesa na frente. Já nos acréscimos, o Lyon ainda chegou ao segundo gol, com Afonso Moreira.

Esse foi o quinto gol de Endrick em cinco jogos desde que chegou no Lyon, além de uma assistência. A última vez que o atacante tinha marcado foi na vitória por 5 a 2, sobre o Metz, pelo Campeonato Francês, quando foi autor de três gols.

