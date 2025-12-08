Osasco estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, em São Paulo





Campeão 2012, Osasco São Cristóvão Saúde está de volta ao Mundial de Clubes Feminino de Vôlei e estreia na edição 2025 nesta terça-feira (9), contra o Alianza Lima, do Peru. A partida começa às 20h30, no ginásio Mercado Livre Arena Pacaembu, palco da competição.

A partida fecha a programação da primeira rodada do Grupo A do Mundial e será transmitida pela Cazé TV, no Youtube; e pela plataforma de streaming oficial da Volleyball World, a Volleyball World TV (VBTV - vb.tv). Osasco jogará na quarta-feira (10) e quinta-feira (11), sempre às 20h30, contra Scandicci, da Itália, e Zhetysu, do Cazaquistão, respectivamente.

Remanescentes do grupo que conquistou o título mundial em 2012, o técnico Luizomar e a líbero Camila Brait lideram, dentro e fora de quadra, o renovado time osasquense, que ganhou caras novas após a conquista da tríplice coroa na temporada passada (Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga). O novo elenco já levantou um troféu em 2025, a Supercopa.

“Nossa equipe vem de um processo de muito aprendizado. Seguimos em construção, após mudanças significativas no elenco em relação à temporada passada. E o que estamos vivendo na Superliga e vamos vivenciar nesse Mundial será muito importante nesse processo de amadurecimento coletivo. Jogar contra times da primeira prateleira do voleibol mundial vai enfatizar muitas coisas que costumo falar nos treinos, como sobre a tomada de decisão, preparação, crescimento em jogos importantes, a bola matadora… são coisas que repito muito para as novas jogadoras e temos jovens talentos que podem se beneficiar desse tipo de competição”, afirma Luizomar.

Camila Brait recorda a emoção vivida em 2012. “É uma conquista que não se esquece, uma emoção única. Difícil descrever em palavras, especialmente quando se atinge o patamar mais alto, que é ser campeão do mundo. Sem contar que foi, e ainda é, um feito inédito entre os clubes do Brasil que atuam hoje no vôlei feminino. Se fosse para resumir aquele sentimento, seria uma mescla de felicidade extrema com a sensação de dever cumprido. Agora, temos um novo desafio pela frente e estamos prontas para lutar com todas as forças da primeira à última bola”, comenta a líbero.

O principal torneio de clubes do calendário internacional do vôlei feminino retorna ao Brasil após 31 anos. A capital paulista abrigou as edições de 1991 e 1994. Além de Osasco, campeão da Superliga e equipe sede, o Mundial terá o Dentil Praia Clube; Conegliano e Scandicci, ambos da Itália; Alianza Lima, do Peru; Zhetysu, do Cazaquistão; Zamalek, do Egito; e Orlando Valkyries, dos Estados Unidos.

O time osasquense está no Grupo A, com Scandicci, o Zhetysu e o Alianza Lima, do Peru. A expectativa do torcedor é de que a equipe comandada pelo técnico Luizomar repita o título de 2012, quando derrotou o Rabita Baku, do Azerbaijão, em final disputada em Doha, no Catar.

Osasco no Mundial de Clubes

9/12 (terça-feira) – 20h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Alianza Lima (PER)

10/12 (quarta-feira) – 20h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Scandicci (ITA)

11/12 (quinta-feira) – 20h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Zhetysu (CAZ)





Semifinais

13/12 (sábado) – 13h e 16h30





Final

14/12 (domingo) – 16h30





3º lugar

14/12 (domingo) – 13h