Após cirurgia bem sucedida, Jonathan já trabalha de olho em volta rápida ao Botafogo-SP

(Foto: Divulgação AV Assessoria)





Contratado junto ao Botafogo-SP após grande destaque no Criciúma, onde conquistou três títulos e um acesso à Série A, Jonathan vai ter que ficar de fora de algumas partidas da equipe. Mas, felizmente, por pouco tempo.

Após jogar o Paulistão e também jogos da Série B pelo Pantera, o jogador teve que fazer uma cirurgia, simples, no joelho direito. Foi uma meniscectomia que ocorreu no última terça-feira, sendo um sucesso. Tanto é que nesta semana o lateral-direito já faz fisioterapia e trabalhos na academia. A expectativa é de retorno em menos de 30 dias.

“Todas as partes conversaram bastante e chegaram a conclusão que seria melhor parar agora, mesmo que por pouco tempo, para resolver logo o problema e depois não sofrer mais com isso no restante do ano. Feliz que tudo foi um sucesso, me sinto bem e agradecido a todos os profissionais envolvidos”, afirmou.

Agora, aos poucos, Jonathan vai seguindo a cartilha de recuperação do clube paulista até estar à disposição do Botafogo-SP mais uma vez. A expectativa é que no início de junho ele já esteja disputando a Série B.

“A gente sabe que o mais importante nesse processo é não pular as etapas, fazer tudo bem certinho. E é exatamente isso que estamos fazendo, inclusive com alguns trabalhos de musculação pra já ir fortalecendo pra esse retorno. Em breve estou de volta pra vestir as cores do Botafogo-SP na Série B”, finalizou Jonathan, que na carreira acumula quatro acessos para a Série A.