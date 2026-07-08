Federação do Egito faz queixa à Fifa contra árbitro de eliminação para a Argentina na Copa

A Federação de Futebol do Egito, por meio do presidente Hany Abo Rida, enviou queixa à Fifa sobre a atuação do árbitro francês François Letexier e seus assistentes na partida que eliminou os africanos da Copa do Mundo. O Egito abriu 2 a 0 e levou virada da Argentina em tarde inspirada de Lionel Messi - mas a partida também foi marcada por reclamações do Egito por um gol anulado e um possível pênalti em lance que iniciou o terceiro gol argentino.

- O presidente da Federação exigiu uma investigação sobre toda a equipe de arbitragem, incluindo os árbitros de vídeo, pelos erros flagrantes e pela insistência em não revisar imagens que entendemos favorecer a seleção egípcia. Acreditamos que fomos privados de um gol legal e de um pênalti claro. Também exigimos a exclusão do árbitro e de toda a equipe da Copa do Mundo após a investigação dessas falhas e a comprovação do que consideramos uma discriminação contra a seleção egípcia - afirmou a Federação de Futebol do Egito em seu comunicado à imprensa.

Agora, o Egito aguarda respostas da Fifa sobre a queixa. O árbitro foi publicamente criticado por jogadores como Zico - autor do gol anulado, um dos lances que o Egito reclama - e o técnico Hossam Hassan, que chegou a apontar que Letexier talvez tivesse "algo a esconder".

A queixa foi publicada inicialmente pela "winwin" e confirmada pelo ge. O presidente da federação pediu uma investigação sobre os lances reclamados pelo Egito, assim como a exclusão do quarteto francês das escalas de arbitragem no restante da Copa do Mundo.

- A Federação não pode permanecer em silêncio diante das decisões de arbitragem observadas durante a partida contra a Argentina, bem como do uso inadequado do VAR. Diversos lances cruciais suscitaram sérias preocupações e deixaram profundas dúvidas sobre a consistência e a imparcialidade das decisões que influenciaram diretamente o andamento do jogo.

O Egito abriu 2 a 0 diante da Argentina, com gols de Yasser Ibrahim e Zico. Messi perdeu pênalti no início de jogo, mas comandou a virada argentina no segundo tempo, que teve gols de Cuti Romero, do próprio Messi e de Enzo Fernández.

— O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não quer que a gente vença. Uma partida direcionada – disse Zico na saída do gramado.

Com a queda nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Egito voltará para casa com a sua melhor campanha na história do torneio; em 1934, 1990 e 2018, a seleção africana nem sequer passou da fase de grupos. A Argentina, por sua vez, irá enfrentar a Suíça nas quartas de final.

Globo Esporte