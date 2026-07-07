Ribeirão Preto será ponto de encontro de corredores com o Santander Track&Field Run Series

(Foto: Adam Tavares)





A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, realiza em Ribeirão Preto uma nova etapa do Santander Track&Field Run Series, considerado o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas. A etapa Iguatemi Ribeirão Preto será realizada no dia 12 de julho e contará com percursos de 4 km e 8 km, reunindo corredores de diferentes perfis e níveis.

A prova reforça a proposta da TFSports de transformar a corrida em uma experiência que vai além do percurso, conectando esporte, bem-estar e cidade. Cada etapa do circuito é pensada para promover encontros, estimular um estilo de vida ativo e saudável e fortalecer a relação dos corredores com o território onde a prova acontece.

Os atletas inscritos recebem um kit exclusivo TFSports, com bag, camiseta e gifts de parceiros, e, ao concluir a prova, garantem medalha colecionável. A retirada dos kits acontece entre os dias 09 e 11 de julho na loja Track&Field Ribeirão Preto.

“Cada etapa do Santander Track&Field Run Series é desenhada para oferecer uma experiência completa, que une performance, segurança e conexão com a comunidade local. Nosso objetivo é seguir ampliando esse ecossistema e criando momentos que façam parte da rotina e da história de quem corre”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.

"Temos percorrido com a Track & Field pelo interior do Brasil há 8 anos, e a renovação desta parceria em 2026 reforça ainda mais nosso apoio ao esporte, saúde e bem-estar das pessoas. Temos muito orgulho em fazer parte desta etapa em Brasília e saber que, a cada ano, o número de participantes aumenta”, afirma Bibiana Berg, head sênior de Experiências, Cultura e Impacto Social do Santander Brasil.

As inscrições estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports, onde também é possível consultar informações sobre distâncias, horários e outros serviços da prova.

Santander Brasil e Esporte: O Santander Brasil concentra seu apoio ao esporte nas corridas de rua, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. O Banco patrocina o Santander Track&Field Run Series, o maior circuito de corridas da América Latina em número de provas, e a Santander Night Run, principal circuito noturno do mundo. Também fazem parte da plataforma SRUN, circuito proprietário do Banco, eventos como a Santander Rio S21K, a Santander Meia de Sampa, a Santander Meia de Curitiba e a Santander Maratona de Curitiba. Em 2025, mais de 420 mil pessoas participaram das provas promovidas ou apoiadas pelo Banco.

Serviço – Santander Track&Field Run Series Iguatemi Ribeirão Preto

Data: 12/07/2026





Local: Shopping Iguatemi Ribeirão Preto – avenida Eduardo Toledo Prado, 900, Vila do Golfe





Percursos: 4 km e 8 km





Horário: 06h15 (primeira largada)









Retirada de kits





Data: de 09 a 11/07/2026





Horário: 10h às 22h





Local: Loja Track&Field Iguatemi Ribeirão Preto - avenida Eduardo Toledo Prado, 900, Vila do Golfe





A inscrição dá direito a kit exclusivo TFSports. Ao concluir a prova, os atletas recebem medalha colecionável.





Inscrições e informações: App TFSports – www.tfsports.com.br