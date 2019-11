Botafogo-SP renova contrato com goleiro Darley até 2021

O Botafogo-SP anunciou nesta terça-feira (19) a renovação de contrato do goleiro Darley, destaque do clube na série B do Campeonato Brasileiro, por mais duas temporadas. O atleta começou o ano no banco, mas com as belas atuações, ganhou a titularidades no Pantera.





“Estou muito feliz e espero retribuir essa confiança da diretoria e da torcida. Aceitei a proposta porque confio no trabalho que está sendo realizado. Com a estrutura que o clube está oferecendo, vamos brigar por grandes conquistas nas próximas temporadas”, disse Darley.





O goleiro chegou no clube em novembro do ano passado, emprestado pelo Tombense-MG e agora ficar por definitivo até 2021. O atleta teve passagens pelo Náutico, Criciúma, Boa Esporte e pelo Feyernoord, da Holanda. O arqueiro foi revelado em 2007 pelas categorias de base do Atlético Mineiro.





“Quero fazer história no Botafogo e virar ídolo desta torcida. Temos condições de atingir nossos objetivos nas próximas temporadas”, completou.