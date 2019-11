Novamente com dois carros no grid, Hot Car espera etapa combativa em Goiânia

(Foto: Vanderley Soares)









Com duas etapas para o final da temporada 2019, a Stock Car desembarca em Goiânia para o penúltimo encontro do ano. A rodada dupla deste domingo (24) que, somada à final em Interlagos no dia 15 de dezembro, coloca 114 pontos em jogo, mostra, ainda, oito postulantes ao título – mesmo que matematicamente. Assim sendo, o chefe da equipe Hot Car Competições, dos pilotos Rafael Suzuki e Tuca Antoniazi, espera duas corridas extremamente disputadas no final de semana.





“Vai ter muita gente fazendo de tudo para chegar na frente, então podemos ver que, assim como o asfalto e o clima de Goiânia, a etapa promete ser quente”, disse Amadeu. “Apesar disso, acho que todos nós vamos correr com o coração um pouco pesado pela perda de um ente muito querido de todos nós”, falou o chefe da equipe, referindo-se a Tuka Rocha, vítima de um acidente aéreo na Bahia no último dia 14 e que morreu no último domingo (17). “A melhor forma de homenagear o Tuka é dando um grande show na pista, entretendo o público com corridas da melhor qualidade. Todos estarão com isso em mente no final de semana, com certeza”, falou.





Rafael Suzuki compartilha do sentimento do chefe da Hot Car. “Eu acho que essa corrida vai ser atípica; perder um amigo e colega de profissão que estava aqui conosco até ontem mexe um pouco. Mas tenho certeza de que o Tuka quer que nós, pilotos e equipes, possamos dar o nosso melhor na pista”, afirmou o piloto do Stock Car #8, dono de 91 pontos na tabela. “O final do campeonato está aí, e um bom resultado nos coloca na briga por uma posição melhor no campeonato. Demos uma subida nas últimas etapas, e agora é continuar subindo para fechar o ano com um sabor bom”, apontou.





Para Tuca Antoniazi, o clima é todo de novidade. O piloto de 47 anos será, ao mesmo tempo, o mais e o menos experiente do grid. Mais experiente por ser o mais velho (três meses mais velho que Rubens Barrichello), e menos experiente por se tratar de sua estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro.





“É um sonho se tornando realidade, claro. O objetivo é aprender o máximo e aproveitar todo o tempo de pista disponível para reunir informações e ir pegando as manhas do carro. Claro, quando a gente baixa a viseira do capacete e engata a primeira marcha o objetivo é fazer o melhor ao alcance, então estou ansioso por finalmente estrear na Stock Car”, disse o gaúcho, que corria na Stock Light há quase três temporadas.





A sexta-feira (22) será ocupada pelos treinos livres, enquanto a classificação para definição do grid de largada acontece no sábado (23) às 13h30 com transmissão ao vivo pelo Globoesporte.com; no domingo (24), as duas provas terão largada às 11 e ao meio-dia, e a transmissão das provas, ao vivo, no SporTV2, começa às 10h30.





Os oito pilotos com chances matemáticas de título:





1. Daniel Serra, 305 pontos

2. Ricardo Mauricio, 287

3. Thiago Camilo, 281

4. Rubens Barrichello, 265

5. Julio Campos, 256

6. Felipe Fraga, 244

7. Gabriel Casagrande, 223

8. Cacá Bueno, 213





Programação para a 11ª etapa da Stock Car 2019 em Goiânia:





Sexta-feira (dia 22)





9 às 9h15 – Shakedown

10h55 às 12h05 – 1º Treino Livre

13h50 às 15h00 – 2º Treino Livre





Sábado (dia 23)





10h15 às 11h25 – 3º Treino Livre

13h30 às 14h30 – Classificatório





Domingo (dia 24)





9 às 10 horas – Visitação aos Boxes

11h00 – Largada Corrida 1 (40 minutos + 1 volta)

12h00 – Largada Corrida 2 (40 minutos + 1 volta)