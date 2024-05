Ferrari e HP anunciam parceria de Naming Rights

A Ferrari e a HP Inc. anunciaram hoje uma parceria de naming rights histórica e plurianual. A colaboração representa o compromisso compartilhado de promover a inovação sustentável e acelerar tecnologias com propósito no time Scuderia Ferrari Formula 1, no time Scuderia Ferrari Esports e na Scuderia Ferrari Driver Academy.

O logo HP vai estrear nos carros F1 de Maranello para o Grande Prêmio de Miami, de 3 a 5 de maio, quando a equipe vai começar a correr como Scuderia Ferrari HP. O time Scuderia Ferrari Esports e o carro Scuderia Ferrari pilotado por Maya Weug na série feminina F1 Academy, lançada em 2023, também vão correr usando a nova identidade.

Unindo história e propósito para aumentar o impacto

A HP e a Ferrari estão comprometidas em acelerar a inovação sustentável por meio tanto da tecnologia como do esporte. As empresas também trabalharão juntas para expandir as iniciativas educacionais em suas equipes e comunidades, bem como para gerar um impacto duradouro para as próximas gerações.

Abastecendo os times com tecnologia

Como parte da parceria, a integração de produtos e serviços de alto desempenho da HP, incluindo PCs e dispositivos, tecnologias de videoconferência e capacidades de impressão, vai permitir que a Scuderia Ferrari HP e outros times de corrida do Cavalo Rampante turbinem a precisão nos treinos e otimizem as tomadas de decisão estratégias, dentro e fora das pistas.

Estreia no Grande Prêmio de Miami

Antes do GP de Miami, representantes das duas empresas revelarão a nova pintura da Scuderia Ferrari HP, estreando uma edição única desenhada especialmente para Miami. Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, Fred Vasseur, diretor do time Scuderia Ferrari HP, os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz, e Enrique Lores, CEO da HP, estarão presentes.

“Nosso fundador nos deixou como legado seu contínuo desejo de progresso. Daí vem nossa motivação para inovar nas ruas e nas pistas de corrida, bem como nosso compromisso com um futuro sustentável, desde a neutralidade de carbono até a educação da nova geração”, afirma Benedetto Vigna, CEO da Ferrari. “Na HP, encontramos os mesmos valores, o que a torna uma parceira ideal. Estamos ansiosos para iniciar nossa colaboração e encarar novas oportunidades e novos desafios juntos.”

“Com tecnologia, desempenho e técnica excepcional abastecendo o futuro, a parceria entre HP e Ferrari é uma combinação natural”, afirma Enrique Lores, CEO da HP Inc. “As duas marcas constroem-se com base em histórias ricas, que resistiram ao teste do tempo. Por meio dessa colaboração ímpar, também temos a oportunidade de alcançar novos públicos, impulsionar o crescimento do negócio e gerar um impacto duradouro para os clientes e as comunidades que compartilhamos. Juntos, vamos aproveitar o automobilismo para acelerar a inovação sustentável.”