Roberval Andrade e Fabio Fogaça vencem diante de casa cheia em Goiânia

(Foto: Beto Correa)





A temporada 2024 da Copa Truck fechou neste domingo (14) a segunda etapa do seu calendário. Mesmo com forte calor, o público compareceu em peso, encheu o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), e presenciou duas corridas que tiveram como marcas a superação e a resistência. Longe de estar 100% fisicamente em razão de uma virose, Roberval Andrade (Mercedes-Benz da ASG Motorsport) deixou para trás o atual campeão, Felipe Giaffone (Volkswagen da R9 Competições) na largada, abriu vantagem e partiu para sua primeira vitória no campeonato. André Marques completou o top-3.

Na segunda prova do dia, Fabio Fogaça partiu da primeira posição em razão da regra do grid invertido e resistiu durante toda a prova, mesmo tendo no seu encalço um aguerrido André Marques nas voltas finais. Foi a primeira vitória de Fabinho na Super Truck Pro, com o Mercedes-Benz da FF Motorsport. Giaffone foi o terceiro colocado e somou pontos importantes para seguir na liderança do campeonato.

Embate de campeões —A largada da Corrida 1 teve como ápice o confronto entre Giaffone e Roberval. Mesmo bastante debilitado, o piloto da Mercedes foi ao limite para superar o atual campeão nos primeiros metros do circuito e assumiu a liderança. André Marques era o terceiro, seguido por Wellington Cirino e Raphael Abbate. Beto Monteiro deu início a uma reação incrível: de 20º na largada, o pernambucano completou a primeira volta em 13º.

Roberval abriu vantagem para Giaffone, enquanto Beto Monteiro seguia sua recuperação e era o 11º colocado. Ao fim de 13 voltas, Andrade confirmou sua primeira vitória na temporada e também o primeiro triunfo do ano da Mercedes na Super Truck Pro. Giaffone cruzou a linha de chegada em segundo, com André Marques em terceiro, Adalberto Jardim em quarto e Wellington Cirino na quinta posição.

Vitória na ‘raça’ — O realinhamento do grid com a inversão dos oito primeiros colocados na Corrida 1 colocou Fabio Fogaça para puxar a fila no complemento da etapa, com Raphael Abbate em segundo. André Marques passou Paulo Salustiano para assumir a terceira posição.

Fabinho sustentou a liderança, porém teve de conviver com a forte pressão de Marques, que também perseguia sua primeira vitória no ano. Giaffone entrou para a briga na parte final, depois de grande corrida após ter largado em sétimo.

André lutou até o fim, mas foi Fabinho Fogaça quem sorriu no fim com a vitória na Super Truck Pro por apenas 0s,179 de vantagem, fazendo seu pai, o “Monstro” Djalma Fogaça, vibrar nos boxes da sua equipe. Giaffone completou o top-3, com Raphael Abbate em quarto e Paulo Salustiano em quinto lugar.

A terceira etapa da temporada 2024 da Copa Truck está marcada para Londrina (PR) e será disputada em 12 de maio.

Copa Truck, temporada 2024

Etapa 2, Goiânia (GO), Super Truck Pro





Corrida 1, resultado extraoficial

1º - Roberval Andrade, 13 voltas em 27min44s942

2º - Felipe Giaffone, a 1s630

3º - André Marques, a 6s798

4º - Adalberto Jardim, a 9s028

5º - Wellington Cirino, a 12s259

6º - Paulo Salustiano, a 12s416

7º - Raphael Abbate, a 12s579

8º - Fabio Fogaça, a 17s553

9º - Beto Monteiro, a 19s151

10º - Danilo Dirani, a 19s389

11º - Leandro Totti, a 22s278

12º - Felipe Tozzo, a 22s769

13º - Jaidson Zini, a 22s982

14º - Débora Rodrigues, a 23s812

15º - Evandro Camargo, a 36s426

16º - Thiago Rizzo, a 1min25s074

17º - Luiz Lopes, a 1 volta





Não completaram

Régis Boessio, a 11 voltas

Victor Franzoni, a 11 voltas

Danilo Alamini, a 12 voltas





Corrida 2, resultado extraoficial

1º - Fabio Fogaça, 10 voltas em 23min45s649

2º - André Marques, a 0s179

3º - Felipe Giaffone, a 1s095

4º - Raphael Abbate, a 2s609

5º - Paulo Salustiano, a 3s864

6º - Wellington Cirino, a 4s693

7º - Danilo Dirani, a 4s914

8º - Roberval Andrade, a 8s609

9º - Beto Monteiro, a 9s709

10º - Luiz Lopes, a 17s010

11º - Felipe Tozzo, a 25s182

12º - Evandro Camargo, a 33s063

13º - Thiago Rizzo, a 58s120

14º - Leandro Totti, a 2 voltas

15º - Débora Rodrigues, a 3 voltas





Não completaram

Jaidson Zini, a 7 voltas

Adalberto Jardim, a 9 voltas