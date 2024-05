PSG foca em Lamine Yamal para substituir Mbappé e conta com arma secreta

(Foto: Mateo Villalba/Getty Images)





O Paris Saint-Germain segue em busca de concretizar a contratação de um substituto para Kylian Mbappé, que já comunicou ao clube que não seguirá após o fim do contrato, em junho. Com o atacante já acertado com o Real Madrid, segundo a imprensa europeia, o PSG foca agora em contratar o jovem Lamine Yamal, do Barcelona.

A informação do jornal francês Le Parisien é de que o clube francês conta com uma "arma secreta" para contar com o jogador da seleção espanhola: o empresário Jorge Mendes. O PSG tem um bom relacionamento com o agente português, que cuida da carreira de Yamal.

Após eliminar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões, o PSG quer também tirar a jovem revelação do clube catalão, por um valor que poderia chegar aos 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). O PSG estaria disposto a fazer grande investimento financeiro após a perda de Mbappé, que se junta a outros grandes salários que deixaram de ser pagos já na última temporada, como Messi, Neymar e Verratti.

Mendes é um dos agentes mais influentes das últimas décadas no futebol, tendo trabalhado com CR7 até 2022. O empresário tem boa relação com o compatriota Luís Campos, diretor do clube francês, e isso seria o grande trunfo do PSG nas negociações.

