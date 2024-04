Rafaela Ferreira conquista pole inédita no BRB Fórmula 4 Brasil em Interlagos

(Foto: Marcelo Machado de Melo/Vicar)





Rafaela Ferreira foi o grande nome da sexta-feira (19/04) do BRB Fórmula 4 Brasil em Interlagos. Sensação deste começo de temporada, com dois pódios obtidos na etapa do Velocitta, em março, a competidora da TMG Racing, que já tinha liderado o segundo treino livre no início da tarde, garantiu a pole position da rodada paulistana. A catarinense de 19 anos recém-completados bateu Matheus Comparatto duas vezes: na definição da melhor volta da sessão classificatória, na qual foi 0s021 mais rápida; e também no segundo tempo mais rápido de cada piloto. Neste aspecto, Rafa garantiu o direito de largar na frente pela diferença mínima: apenas 0s001 (um milésimo).

Ferreira chegou em Interlagos com ritmo forte desde os treinos extras, realizados na quinta-feira, mesmo dia em que a competidora completou 19 anos. A volta que garantiu a pole position da corrida 1 foi de 1min36s991. Já o tempo que cravou a primeira posição na corrida 3 foi de 1min36s954.

Com o resultado, Rafa tornou-se a segunda mulher a conseguir a pole position na F-4 Brasil, seguindo os passos de Cecília Rabelo, que conseguiu a façanha em novembro, também em Interlagos, em etapa conjunta com o GP de São Paulo de Fórmula 1.

Disputa acirrada no fim da tarde - A classificação em Interlagos foi marcada pela proximidade entre Rafa Ferreira e Matheus Comparatto, da Oakberry Bassani F4.

Ao longo de toda a sessão, os pilotos se revezaram na ponta da tabela de tempos, sempre melhorando suas voltas. Além de Rafa e Matheus, Ethan Nobels, da Cavaleiro Sports, e o estreante Filippo Fiorentino, também da TMG Racing, apareceram frequentemente com setores entre o top-3.

Na disputa pela ponta do grid na Corrida 3 — determinado pela volta mais rápida da sessão —, Rafa garantiu a posição de honra com 0s021 de diferença para Comparatto. Logo atrás veio Filippo Fiorentino, que anotou 1min37s053. A quarta melhor volta foi de Ciro Sobral, mais um piloto da TMG, que fez 1min37s373. E o argentino Gino Trappa, da Oakberry Bassani F4, fechou o top-5 com 1min37s373.

Já os tempos que definiram o grid da corrida 1 — pela ordem da segunda volta mais rápida de cada piloto — foram ainda mais próximos. Novamente, Rafa e Matheus se estabeleceram na primeira e segunda colocação, respectivamente. Porém, a diferença entre os dois ficou em meramente 0s001. Fiorentino fechou o top-3 ao anotar 1min37s183. Já a quarta posição ficou nas mãos de Gino, 0s250 atrás do estreante do fim de semana, enquanto Ethan Nobels garantiu o quinto tempo da sessão, 1min37s478.

“Foi sensacional! Quando eu saí para a classificação, falaram para mim: ‘Rafa, faz o que você sabe fazer’ e eu saí e me diverti, foi muito legal. Quando fiz a última volta, ainda não sabia da pole. Me falaram só quando eu parei o carro. E foi incrível. Estou muito feliz pelo meu trabalho e pelo trabalho da equipe. Só tenho a agradecer à equipe, aos meus pais, aos patrocinadores e a Deus. Sem eles isso não seria possível. Agora, para fechar a semana, tem que ter vitória!”, declarou Rafa Ferreira.

O BRB Fórmula 4 Brasil continua suas atividades com as corridas 1 e 2 neste sábado, às 08h50 e às 16h35, respectivamente. Já o domingo é reservado para a terceira prova do final de semana, às 14h35. A temporada 2024 tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, Portal High Speed Channel e no canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

BRB Fórmula 4 Brasil, etapa 2, Interlagos

Corrida 1, grid de largada (top-10):

1º - Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 1min36s991

2º - Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 1min36s992

3ª - Filippo Fiorentino #37 (TMG Racing), 1min37s183

4º - Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani), 1min37s433

5º - Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), 1min37s478

6º - Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), 1min37s529

7º - Ciro Sobral #71 (TMG Racing), 1min37s651

8º - Pepê Souza #9 (Cavaleiro Sports), 1min37s746

9º - Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), 1min37s765

10ª - Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), 1min37s928





Corrida 3, grid de largada (top-10):

1º - Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 1min36s954

2º - Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 1min36s975

3ª - Filippo Fiorentino #37 (TMG Racing), 1min37s053

4º - Ciro Sobral #71 (TMG Racing), 1min37s373

5º - Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani), 1m37s397

6º - Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), 1min37s405

7º - Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), 1min37s486

8º - Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), 1min37s614

9º - Pepê Souza #9 (Cavaleiro Sports), 1min37s719

10ª - Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), 1m37s863





Programação do fim de semana em Interlagos

Sábado, 20 de abril

07h50 – Stock Series – Treino Livre 3

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

10h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

11h00 – Stock Series – Classificação

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Visitação aos boxes

15h00 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

16h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)





Domingo, 21 de abril

09h00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h20 – Visitação aos Boxes

12h30 – Stock Car Pro Series – GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

14h35 – BRB Fórmula 4 Brasil (30 minutos + 1 volta)